¿Desaparecerá HBO Max? Estas son las películas que retiraron de su plataforma

Usuarios en redes sociales reportaron que la plataforma HBO Max eliminó varias producciones de su catálogo, incluso, algunas de ellas apenas se habían estrenado. Esto hizo que muchas personas comenzaran a especular sobre el futuro de este sitio de streaming, pues comentaron que se podría tratar de su salida del mercado.

Este espacio virtual de entretenimiento llegó a Estados Unidos el 27 de mayo del 2020, mientras que a México y gran parte de Latinoamérica lo hizo en julio del 2021. A partir de este momento, se convirtió en uno de los favoritos de los internautas gracias a su amplio cometido de películas y series para todas las edades, así como proyectos especiales de DC Comics.

Además, tiene un convenio con algunos canales importantes como Cartoon Network, por lo que hasta ahora, cuenta con distintas opciones de caricaturas, películas y series desde las clásicas hasta modernas. No obstante, se indicó que las cosas serán distintas en los próximos meses, y los primeros cambios iniciaron hace unos días.

¿Qué películas salieron de HBO Max?

Esta plataforma creada por la división Warner Media retiró de su parrilla seis películas marcadas como ‘exclusivas’, es decir, que solo están dentro de este sitio, y la mayoría de ellas ni siquiera fueron proyectadas en los cines.

La lista está encabezada por ‘Las Brujas’, un remake que se estrenó en el 2020 protagonizado por la actriz Anne Hathaway, también borraron ‘Moonshot’, cinta añadida el pasado mes de marzo, ‘Superintelligence’ que estuvo en la plataforma casi dos años, ‘Lucked Down’ del 2021, al igual que ‘An American Pickle’ y ‘Charm City Kings’, ambas estrenadas en el 2020.

Asimismo, la serie original ‘Vinyl’ tampoco está disponible. Por otro lado, la compañía informó que durante el mes de agosto retirarán las ocho películas de Harry Potter. A este listado de cancelaciones se une la nueva cinta de ‘Batgirl’ que formaría parte del catálogo a finales de año, pero ya no será así, y ni si quiera llegará a los cines.

¿HBO Max desaparecerá?

Hasta ahora la empresa de entretenimiento no ha emitido algún comunicado en el que indique la eliminación de HBO Max del mercado del streaming. Explicaron que se realizarán algunos ajustes en los próximos meses.

Esto se decidió luego de que Warner Media y Discovery se fusionaran para crear Warner Bros. Discovery. En consecuencia, los directivos mencionaron que pondrán en marcha varias estrategias por el bien de sus clientes.





Precisaron que aún están determinando el camino que seguirán, y les pidieron a los suscriptores no alarmarse y no cancelar su membresía, pues en este momento no tienen contemplado eliminar la plataforma. Ellos mencionaron que avisarán con anticipación acerca de cualquier cambio en los costos.

“No, no necesitas hacer nada. No habrá cambios inmediatos en tu suscripción o facturación de HBO Max. Estamos en las primeras etapas de una nueva aventura y te informaremos sobre cualquier cambio u oferta futura. También puedes volver a consultar esta página en los próximos meses para estar al tanto de las últimas novedades”, redactaron en su página.

Los mejores memes de los usuarios

