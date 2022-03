Disfruta tus vacaciones de Semana Santa sin afectar tu cartera

Ya están a la vuelta de la esquina las vacaciones de Semana Santa y la mayoría de las personas ya iniciaron a planear su itinerario para esos días, siempre tratando de disfrutar sin afectar demasiado la billetera.

Por eso, hoy te dejamos las siguientes recomendaciones de los expertos en servicios financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Como ahorrar

Haz un presupuesto: Antes de salir de viaje, te recomendamos que conozcas tu capacidad de pago por medio de un presupuesto, así evitarás contraer deudas que no puedas pagar y llevará un buen control de los gastos.

Planea y reserva con anticipación: Es importante que reserves hasta con un mes de anticipación como mínimo. Solamente checa las especificaciones de la reservación, para que no te lleves una sorpresa de última hora.

Compara: Nunca te vayas con la primera opción de viaje, podrías encontrar lo mismo, pero a un menor precio.

No gastes más de lo planeado: Ajústate a tu presupuesto; a veces realizamos compras que no son necesarias.Si tus gastos son con tarjeta de crédito, no olvides checar la fecha de corte

¡Encuentra esta y mucha más información en el Micrositio #EducaTuCartera! Además, descarga gratis el material. Entra a: https://t.co/R40AFy01P5 pic.twitter.com/vpHTMXY4YF — CONDUSEF (@CondusefMX) March 28, 2022

Ojo: no dejes pasar los tiempos de corte de la tarjeta, pues podrías ser acreedor a lo siguiente:

Por pago tardío: Monto que aplica al haberse vencido la fecha límite de pago.

Por falta de pago: Cargo si no efectúas ningún pago durante el mes o la fecha de corte.

Por gastos de cobranza: Cargo que se aplica por no hacer a tiempo el pago

¿Qué días abarca la Semana Santa este año?

Las vacaciones de Semana Santa 2022 son del lunes 11 al viernes 22 de abril. Pero, los descansos para los estudiantes de educación básica no finalizan ahí, pues el 29 de abril hay Consejo Técnico, por lo que habrá un fin de semana largo.