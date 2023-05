Día Internacional contra la Homofobia, ¿por qué se celebra el 17 de mayo?

Una fecha de gran importancia, no solo para la comunidad LGBT+ sino para la formación de una mejor sociedad en general es el 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia.

Esta fecha emblemática tiene como objetivo generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el mundo. Por ello, aquí te contamos sobre el origen y la importancia de esta conmemoración.

El Día Internacional contra la Homofobia, tiene sus raíces en un evento que tuvo lugar en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Esta decisión histórica marcó un parteaguas significativo en la lucha por los derechos LGBTIQ+ y sentó las bases para una mayor conciencia sobre la discriminación y los prejuicios que enfrenta la comunidad.

En la actualidad, esta fecha se celebra en más de 130 países, y sirve para realizar una serie de actividades, eventos y campañas para educar y sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de discriminación que afectan a las personas LGBT. Desde manifestaciones y marchas hasta charlas y debates.

Es importante destacar que el Día Internacional contra la Homofobia no solo aborda la discriminación basada en esta orientación sexual, sino que también se enfoca en la lucha contra la transfobia y la bifobia. La transfobia se refiere a la discriminación y el odio hacia las personas transgénero, mientras que la bifobia se relaciona con el rechazo hacia aquellos que se identifican como bisexuales.

En muchos países, las personas LGBT+ enfrentan desafíos e injusticias diarias, desde la discriminación y la violencia hasta la negación de sus derechos básicos. A pesar de los avances significativos en la aceptación y la igualdad de derechos en algunos lugares, aún existen numerosos obstáculos por superar.

En México, por ejemplo, aunque ha habido avances legislativos en la protección de los derechos LGBTI, todavía se registran altos niveles de violencia y discriminación. Durante el 2022 la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reportó 22 quejas de discriminación por identidad de género y orientación sexual a nivel nacional, lo que subraya la importancia de continuar luchando contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.

En México y en Sinaloa, aún quedan muchos retos para erradicar los crímenes y las muestras de odio hacia la comunidad lgbtiq+. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Lucha en Sinaloa

Del 2014 a la fecha, nuestro estado suma 21 asesinatos que pueden ser catalogados como crímenes de odio por orientación sexual y/o expresión de género. De este total, solamente uno ha sido resuelto y judicializado; menos del 5%,

Para Tiago Ventura, presidente de la organización Sinaloa Incluyente, colectivo que busca visibilizar y reivindicar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, estos datos no son exactos, pues señala que podría haber más víctimas de homicidios que no son tipificados como crímenes de odios por la sencilla razón que el Poder Legislativo no ha transitado en modificar el Código Penal para darle entrada a este tema.

Además, el activista señala que es necesario imponer sanciones a los delitos menores de discriminación, acoso y agresiones, para así evitar la violencia que viven diariamente las personas de la comunidad LBGT.