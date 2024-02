“Zurdo” Ramírez advierte a fanáticos que dará una buena pelea por el campeonato

El próximo 30 de marzo, el boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, vivirá otro capítulo en carrera por un título del mundo, al enfrentar en el peso crucero a Arsen Goulamirian, en Los Ángeles, donde promete a los fanáticos mexicanos que será una buena pelea de la cual espera salir victorioso.

Ramírez, sabe que en las 175 libras no pudo conseguir el título ante Dmitry Bivol, y traer al boxeador francés de 36 años de edad a Los Ángeles, será todo un reto para él arriba del ring, y conseguir colgarse ese título mundial.

“Es emocionante que se esté arriesgando a venir a Los Ángeles, será una gran pelea para los fanáticos mexicanos, para mí y toda la gente, porque todos quieren ver buenas peleas arriba del ring”, expresó para Boxingscene.

El “Zurdo” se siente bien en las 200 librasTras intentar ser campeón mundial en las 175 libras y fallar, el mazatleco decidió dar ese salto al peso crucero, venciendo a Joe Smith Jr, por lo que se siente cómodo peleando en esa división, y de la cual puede hacer historia.

“Me siento bien con el peso, me siento saludable, era grande incluso por las 175 libras, pero en general me siento bien el peso crucero. La naturaleza me dijo ‘no’, siendo peso ligero y pesado, era necesario subir, me siento natural con este peso y mi cuerpo está feliz”, agregó Ramírez.

Por su parte, el mazatleco sigue trabajando duro en gimnasio en Los Ángeles, y de vez en cuando se le puede ver corriendo por el malecón de Mazatlán, como parte de su preparación para lo que será su tercera pelea por un título del mundo.