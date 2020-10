Adiós a la favorita: Halep, eliminada en octavos de Roland Garros

La favorita Simona Halep, número 2 del ranking WTA, fue sorpresivamente eliminada por Iga Swiatek en octavos de final de Roland Garros con un resultado de 6-1, 6-2.

En sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, Swiatek chocará con Kiki Bertens (N.8) o Martina Trevisan (N.159). La polaca de 19 años, que el año pasado, también en octavos, solo resistió 45 minutos a la rumana, protagonizó una estruendosa revancha.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"No tenía experiencia, fue mi primer partido en una gran pista, estaba muy estresada", recordó. "He progresado mucho desde entonces, porque he jugado algunos grandes partidos contra Simona (Halep), Naomi (Osaka), (Caroline) Wozniacki, eso me ha ayudado mucho y ahora gestiono mejor la presión".

Foto: AFP

No miente. Este domingo, Swiatek se mostró muy agresiva del primer al último punto. Consiguió 30 golpes ganadores y solo cometió 13 errores no forzados.

➡️ En espectacular remontada, Naomi Osaka gana su segundo US Open

"Todo ha funcionado hoy, estaba tan concentrada, me sorprendo a mí misma de haber hecho esto", comentó al final del encuentro.

Foto: AFP

De su lado, Halep era la máxima favorita a conquistar el título, sobre todo tras la ausencia de la campeona en 2019 y N.1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty.

Campeona en 2018 y finalista en 2014 y 2017, la candidatura de la rumana se había fortalecido luego de las eliminaciones de Karolina Pliskova o Garbiñe Muguruza y del abandono de Serena Williams.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast