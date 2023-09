Tamara Cruz anuncia su llegada al boxeo profesional

La boxeadora olímpica en Tokio 2020+1, Tamara Cruz, anunció que se retira del boxeo amateur, para dar el siguiente paso en su carrera, que es apuntar al profesionalismo, terminando así una gran trayectoria dentro de los diferentes cuadriláteros que pisó alrededor del mundo.

Cruz, quien tiene 23 años de edad, tuvo una carrera destacada, logrando campeonatos nacionales, ganando el bronce en los Juegos Panamericanos en Lima, en el 2019 y sobre todo el pase que le dio a los Juegos Olímpicos.

También puedes leer: Las mujeres que han dejado en alto a Sinaloa en la actualidad del deporte

“Hoy me atrevo a contarles que me retiro del boxeo amateur, con muchas y muy buenas experiencias, cumplí muchas metas y mi sueño de ir a Juegos Olímpicos. Me metí al ranking mundial como la 5ta mejor del mundo, entre otros muchos logros más”, expresó

“Veo con mucha ilusión el boxeo profesional y cumplir otro de mis sueños, que es ser campeona mundial de la mano de Dios, lo voy a lograr”, agregó.

Cruz, también le tocó representar a México en mundiales femeninos, haciendo un papel destacado, dentro de su amplia carrera amateur, la cual comenzó desde que era pequeña, siguiendo los pasos de su señor padre y su tío.

La mazatleca, también fue colocada como la quinta mejor del mundo en los 69 kilogramos, peso en el cual compitió en los olímpicos, convirtiéndose en la primera mujer boxeadora mazatleca en representar a México.

Espera tener su primer combate profesional pronto

Tamara, aún analiza propuestas sobre la mesa de firmar con alguna promotora que le pueda dar su primera pelea a nivel profesional, esperando ir por ese sueño de ser campeona del mundo, que es como ella se visualiza próximamente.