Rodolfo Cota sueña con atajar en el Mundial de Clubes

La victoria del León por 1-0 ante el LAFC en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, le trajo al mazatleco Rodolfo Cota su quinto título en su carrera, lo que le abre una posibilidad de atajar en el Mundial de Clubes, un sueño que no ha concretado.

Cota, era un “novato” cuando estaba en el Club Pachuca, escuadra con la que fue tricampeón de la Conca, en el 2007,2008 y en el 2010, pero no pudo ser parte del equipo titular, al estar detrás de la leyenda de Miguel Calero.

También te puede interesar: Jesús Angulo es el sinaloense mejor valuado en la Liga MX

En su paso con Chivas el arquero mazatleco conquistó el trofeo en el 2018, ganándole al Toronto, pero su préstamo con el rebaño concluyó dejándolo fuera de ese mundial, del cual dirigió José Saturnino Cardozo, tras la salida de Almeida del rebaño.

Hoy el futbol da revanchas, y el León realizó la hazaña para colgarse su primer título internacional, dándole a Cota esa esperanza de cumplir el sueño de estar en el Mundial de Clubes en el mes de diciembre.

“Espero que me toque ir al mundial, con Pachuca me tocó, pero jugaba poco y Miguel que en paz descanse se aventó todos los mundiales. Y con Chivas la gané pero no me tocó estar en ese mundial”, expresó el arquero mazatleco para ESPN al finalizar el partido.

Rodolfo reconoce el trabajo de sus compañeros

León fue un muy superior al LAFC de Carlos Vela, además de que el porteño con sus atajadas logró el objetivo tan preciado, además de reconocer el gran trabajo de sus compañeros en la zaga defensiva.

“Hoy demostramos que fuimos la mejor defensiva, fuimos unos muros atrás, y hoy trabajamos mucho el partido, algo que no se pudo hacer en la repesca y por eso nos dejó San Luis en el camino, y nos merecíamos el campeonato”.