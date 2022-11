Roberto Osuna volvería a lanzar en Japón

Luego de tener una buena temporada en Japón, el lanzador sinaloense Roberto Osuna, volvería a estar para la campaña 2023, en el país asiático, ya que negocia con el equipo de Chiba Lotte Marines, para jugar el beisbol invernal, Osuna, quien inició la temporada 2022, con los Diablos Rojos del México, dejó números aceptables en los tres meses que tuvo actividad con los Marines, y fue este equipo quien le ofreció un nuevo contrato para extender su estancia.

Tan solo el nacido en Juan José Ríos, estuvo en 29 juegos de los cuales dejó una milimétrica efectividad de 0.91, además de 10 salvamentos y un marca de ganados y perdidos de 4-1.

Roberto, quien tiene en miras el Clásico Mundial con México, aún no ha encontrado algún equipo de Grandes Ligas, que lo vuelva a colocar en el mejor beisbol del mundo, tal como lo hizo con Azulejos de Toronto y Astros de Houston.

No lanzará con Charros de Jalisco

Por su parte, el sinaloense también dejó ver en claro que será muy complicado que vuelva a lanzar en el invierno con Charros de Jalisco, ya que en su momento se manejó que pudiera volver, tal como lo hizo en la temporada pasada, donde fue artífice del campeonato para la novena jalisciense.

“No creo, la verdad por el momento no, si lo he considerado, pero lo veo muy difícil”, comentó Roberto Osuna, en una de sus visitas a su tierra natal, descartando por completo la posibilidad de pisar de nueva cuenta la LMP.

Ahora, se enfocará para su próxima temporada, y esperando el llamado a Selección Mexicana de Beisbol, con la que espera tener participación en Clásico Mundial, tras la lesión de Andrés Muñoz y sería él, quien tomaría su lugar.