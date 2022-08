Ricardo Salinas ya no regalará el millón de pesos tras la derrota el Mazatlán FC

Con mucha ironía y sarcasmo, Ricardo Salinas Pliego se echó para atrás de regalar un millón de pesos, si el Mazatlán FC le ganaba a la América en el juego del pasado viernes, donde los porteños no pudieron y perdieron 3-1.

Salinas, había colocado en su cuenta de Twitter, que le estorbaba un millón de pesos y de concretarse la victoria morada, el escogería al azar un seguidor para regalarle el dinero, siempre y cuando compartieran el post.

“¿Cómo les caería un millón de pesos que me anda estorbando en la bolsa? Y no, no voy a pagarlo con impuestos”, colocó en su cuenta de Twitter, minutos después del partido volvió a postear “Hoy juega el poderoso Mazatlán FC vs. las Águilas del América, entonces va la apuesta, si gana Mazatlán voy a festejar mi cumpleaños, con un muy buen regalo, escogiendo entre los seguidores que hayan apoyado el tweet”, colocó.

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó los 16 mil compartidas y casi la misma cantidad de me gusta, esperando con ilusión el triunfo porteño, que comenzó ganando el partido y la ilusión comenzó.

Para el segundo tiempo América ya lo ganaba 1-2, “están jugando mejor las Águilas, nos vamos al medio tiempo con un segundo gol. Bien todavía hay tiempo, tuvieron dos claras frente a la portería, mis jugadores”, expresó Salinas.

Terminaron los 90 minutos y el América fue el amplio ganador, por lo que mucha gente comenzó a recriminar sobre el regaló que iba a repartir, a lo que el magnate, dueño del Mazatlán, le respondió sarcásticamente a al usuario Niko Ramírez.

“Señor con todo respeto, va a quedar así (emoticón de cara de payaso)”, colocó Ramírez, a lo que respondió Salinas “Y yo porque? Ustedes se van a quedar sin el millón... yo logré un trending toping gratis y me he divertido mucho toda la noche platicando con ustedes, les digo que no saben de negocios”, remató Salinas.