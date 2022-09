Rebasa expectativas presentación y cierre del libro Un Siglo de Futbol en Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa. - El puerto de Mazatlán vivió un histórico fin de semana en cuanto a lo deportivo se refiere toda vez que fue sede de un evento sin precedentes.

Quedó en claro que todo lo que inicia bien, llega a un feliz término, siempre y cuando se mantenga firme la misma coordinación y el sentido de interés y responsabilidad.

Puedes leer: Antonio Velázquez Zárate presenta su libro Un Siglo de Futbol en Sinaloa

Ahí pues, en el puerto mazatleco fue la celebración del centenario de la llegada del futbol al estado de Sinaloa, y en ese sentido la cereza del pastel fue la presentación del libro Un Siglo de Futbol en Sinaloa, escrito por el periodista Antonio Velázquez Zárate, en un acto efectuado en las instalaciones del Club Muralla, cuya directiva es presidida por el profesor José Ángel Miramontes.

Ante la presencia de casi un centenar de socios e invitados especiales, la jornada fue catalogada por la directiva como un evento que rebasó las expectativas, aderezada por el reconocimiento a glorias pasadas del balompié mazatleco y por un par de cuadrangulares en las categorías de veteranos de 60 años y más y 65 y más, con la participación de un equipo de Los Guango de Guasave; dos de Culiacán, Seisa y La Garrita, Concordia y dos del club anfitrión.

Bajo la batuta del periodista y escritor, Arturo Santamaría, en calidad de moderador, se habló largo y tendido sobre el contenido del libro y de la historia del futbol mazatleco. Sobre el tema, Santamaría, apuntó que en el estado no existe obra alguna tan completa sobre el nacimiento y desarrollo del balompié en los diversos municipios de la entidad, catalogó como de un éxito total esta obra de investigación, que para reconocimiento de los mazatlecos contempla la verdad histórica de que fue en el puerto un 22 de agosto de 1922 cuando se efectuó el primer encuentro de futbol en el estado.

Foto: Cortesía | Jorge Daniel Pagola Ríos

En tanto que el profesor José Ángel Miramontes Cordero, señaló que en el libro del periodista Antonio Velázquez Zárate, vienen los pormenores de esa fecha cuando los equipos Anáhuac, integrado por jugadores porteños y el Internacional, conformado por inmigrantes extranjeros, jugaron el primer partido, en una cancha ubicada por la calle Constitución, en el centro de la ciudad.

Miramontes Cordero, agradeció a Toño Velázquez, por su iniciativa y perseverancia, de llevar adelante este proyecto, lo mismo que la donación de las ganancias por la venta del libro en favor del Club Deportivo Muralla.

El presidente del centenario club, recordó que el periodista oriundo de Culiacán formó al final de la década de los años 60´s parte del equipo Muralla de Primera Fuerza.

El autor del libro recordó tiempos pasados en el balompié mazatleco, dijo que su gran pasión por este deporte lo motivó a afrontar el reto de rescatar la historia del futbol en los principales municipios del estado. “El futbol y la sociedad de Sinaloa me han dado muchas satisfacciones, de tal manera que lo menos que puedo regresarle es este trabajo, que requirió no de un sacrificio, sino de un agradable esfuerzo en el que contribuyeron muchas personas, entre ellas el propio Arturo Santamaría; este será -apuntó- mi mejor legado como periodista y continuaré escribiendo, mientras mis neuronas me lo permitan”.

Foto: Cortesía | Jorge Daniel Pagola Ríos

Para terminar el evento, otra cereza al pastel, porque por vez primera se entregó reconocimientos a actores de antaño del balompié mazatleco, jugadores, patrocinadores, entrenadores y árbitros: Cesáreo Álvarez, Rudy Quiroz, Pantaleón Escobar, Gustavo Castillo, Efrén Osorio, Hilario Godínez, Toribio Ruelas, Alejandro Ureña, Juan Osorio, Roberto “Chato” Zamora, Jesús “Pepú” Nieto, Rubén “Tilichis” Nieto, Rodolfo “Popo” Rivera, Carlos Orona, Julián Zaldívar, Arturo Hernández, Efraín Hermosillo y José Meza.

En cuanto al terreno deportivo, el equipo Seisa, de Culiacán, ganó el torneo de 65 años y mayores al vencer en serie de penales al Muralla, mientras que en la categoría de 60 años y más, el anfitrión se llevó los máximos honores al vencer a La Cruz 3-0. Al terminar la jornada se efectuó la premiación.