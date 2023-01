Radamés Hernández fue reconocido con dos estrellas internacionales

Con la meta de seguir preparándose y seguir adelante como formador de boxeadores, el entrenador mazatleco Radamés Hernández, recibió la distinción de dos estrellas internacionales, luego de aprobar el curso, que fue implementado por la Asociación Internacional de Boxeo.

El formador de talento, actualmente tiene en sus manos a dos prospectos para llegar a París 2024, como lo son Marco Verde y Tamara Cruz, quien ya estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1.

Hernández acudió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser uno de los dos estrategas mexicanos en conseguir las dos estrellas internacionales, junto con el chihuahuense Enrique Ozaeta.

"Estamos muy contentos, me llamó el presidente de la Federación (Mexicana de Boxeo) para darme la noticia que con base en mi aprovechamiento dentro del curso me daba la certificación de dos estrellas".

"Tuvimos un ponente cubano y uno puertorriqueño (José 'Chiki' Laureano). Cuando terminé el curso me sentí muy seguro y ahora, con la noticia que me da el presidente de la FMB, (Ricardo Contreras), realmente me siento muy contento, satisfecho por lo que he estado haciendo estos años", comentó.

Listo para acudir a las Competencias Internacionales y Juegos Olímpicos

Con esta distinción, el también entrenador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, puede estar en las competencias internacionales, acompañando siempre a sus muchachos, si así lo desea la Federación Mexicana de Boxeo.

"Esto ya me da la posibilidad de poder participar en las competencias oficiales de IBA, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos, me da esa oportunidad. Ahora hay que esperar las indicaciones de la Federación para ver qué es lo que sigue como proyecto que ellos tengan con los seleccionados nacionales para las competencias que se aproximan", compartió.

Por primera vez en la historia del boxeo olímpico mexicano, 21 entrenadores de diferentes asociaciones de los estados de la República fueron aprobados por la IBA para ser entrenadores internacionales de una estrella, logró obtenido al concursar en diciembre de 2022, en el examen realizado en la ciudad de Guadalajara.