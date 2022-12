Martín Díaz enfocado en hacer un buen papel en Isa World Parasurfing Championship

Con el objetivo de seguir cosechando triunfos y dejar en alto el nombre de México y Mazatlán, el parasurifista Martín Díaz, está más que listo para su nuevo evento en puerta, que será el Isa World Parasurfing Championship, que se llevará a cabo en Pismo Beach, California del 4 al 11 de diciembre.

Díaz ya tiene una amplia experiencia dentro de estas competencias, y la meta de ser el mejor del mundo sigue más que firme, ya que en el mes de septiembre, se quedó con el segundo lugar del US Open Adaptive Surfing.

“Andamos muy entusiasmados de volver a competir en California, y tengo muchas expectativas, ya que este 2022 ha sido un año muy interesante para mí, participando en el primer tour mundial que se hizo en la especialidad y estoy entregado para hacer mi mayor esfuerzo”, compartió el joven surfista.

El “Shutama”, ha tenido un buen año, y espera cerrar muy bien en esta competencia, que es la última del año, además de ganarse el mérito de ser el único mazatleco en estar presente entre los mejores el mundo.

“Espero que haya muy buenas olas, para poder desarrollarme muy bien arriba, porque sabemos que a la hora de competir salen nuevos participantes, y el estilo tiene mucho que ver, así que vamos a estar concentrados en mi trabajo”.

2022 ha sido un año mágico para el mazatleco

Martín estuvo en junio pasado en la tierra de donde se originó el surfing, Hawaii, lo que le dio una motivación extra de seguir peleando entre los mejores exponentes del parasurfing del mundo.

“Creo que este 2022 ha sido un año mágico, me tocó visitar Hawaii y conocer la filosofía de ellos de este deporte, de como ven las olas y todo lo que viven del mar, desde como revienta la ola y la naturaleza misma”.

Sin lugar a dudas, el porteño ha crecido en este deporte, pero también como persona, además de representar con orgullo su tierra, que lo ha hecho a través de un deporte que ama.

“He crecido espiritualmente, emocional y personalmente, porque he contando con el apoyo de mis amigos, patrocinadores y entrenador, que me han compartido sus analogías para hacer puntos, que al final eso es lo que te hace campeón, además de las experiencias que he ido adquiriendo al entablar conversación con otros surfistas”, añadió.