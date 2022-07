Luis y David vencen la discapacidad para triunfar en la natación

Mazatlán, Sin.- El carácter se forja de distintas maneras sobre todo cuando la vida pone duras pruebas que solo con un inquebrantable tesón pueden vencerse. Con 20 y 28 años de edad, David Gutiérrez Andrade y Luis Miguel Saucedo Luna han sabido lidiar con la “barrera” de la discapacidad, ya que ambos deportistas, no tienen una pierna, lo que no les ha impedido realizar sus actividades y destacar como atletas.

Luis Miguel tiene un año y medio con la pierna amputada, el cual fue ocasionada por un accidente de tránsito, pero jamás perdió la esperanza de seguir sus sueños. Recién egresado de la carrera de arquitectura, Saucedo Luna encontró en el deporte una forma de distraerse por el accidente que sufrió.

También puedes leer: Rosa María Guerrero lista para más triunfos

“Recuerdo cuando estaba en el hospital, ya que una camioneta chocó conmigo en la moto en sentido contrario, el médico me dijo que tenía que amputar, me sentí triste, solo se me salieron las lágrimas solas, pero después me acorde de un muchacho que llegaba en bicicleta sin una pierna a Olas Altas y desde que salí de la operación, tres meses después no he parado”, recuerda.

Deportes Preparan selectivo para los Paranacionales Conade

“Yo entré de lleno al deporte cuando me pasó el accidente, conocí a los Zorros de Sinaloa para jugar futbol adaptado y ahí fue donde me encontré con David, que me llevó al equipo de Guerreros de Mazatlán, que es de basquetbol y ahora estamos haciendo natación”.

David un deportista nato

David Gutiérrez Andrade nació con un tumor en los huesos, que obligó que a los 10 años de edad le tuvieron que amputar la pierna, arriba de la rodilla izquierda. Eso le enseñó a ser independiente, forjó su carácter cuando hizo caso omiso a las derivaciones que tuvo por ese problema.

Los ahora nadadores, han dejado en claro que no hay deporte que no se pueda practicar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Yo estaba morrillo y nunca me agüité, la semana que me amputaron ya estaba en la calle, jugando polis y rata, jugando futbol y siempre he sido vago. Pero como a los 12-13 años, el profesor Juan Castellanos me invitó a lanzamiento de bala”.

La garra, la perseverancia y el ser inquieto lo llevó enre 2015 y 2019 a ser campeón nacional en bala, disco y jabalina, hasta que decidió cambiar de deporte. Se volcó en baloncesto, con los equipos Guerreros y Zorros, y ahora busca retos personales en la natación, de la mano de la maestra Karen Aguirre.

El deporte como motor

Pese a que es poco el tiempo que Luis Miguel tiene su pierna derecha amputada, el deporte le ha dado la confianza de volver a ser él mismo, en comparación a como antes era, cuando tenía una vida ‘normal’. “Nunca me di para abajo, tengo muchos amigos que me ayudaron en ese proceso”.

“Pero cuando yo entro a Zorros de Sinaloa, comenzaron a contarnos todos su historia y pues ahora ya no me perjudica nada, sino, cada vez tengo más confianza conmigo mismo”, relata el joven de 28 años.

Por su parte David aprendió a imponerse con el apoyo de su familia y amigos, que lo han convertido en un deportista de excepción. Él ha ayudado a más personas como Luis Miguel, a quien jaló a practicar la natación por la tardes.

“A mí me gusta sentirme bien y te pones a pensar, el deporte si sales adelante, es una motivación más, aparte no me gusta encajonarme a hacer una sola cosa”, explica.

Esperan en un futuro ser parte de un representativo nacional. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Retos personales

Luis Miguel en su momento practicó un poco de surfing, hoy está enfocado en seguir creciendo en el básquet y el fut, a la espera de hacer una carrera dentro de la arquitectura, otra de sus pasiones.

David quien está enfocado en la natación ha descubierto que tiene más tiempo para hacer deporte de alto rendimiento y quiere seguir dentro del radar. “Esto es un reto para mí, quiero seguir acumulando logros personales”.

Tanto David como Luis Miguel coinciden en señalar que practicar el baloncesto es complicado, debido a que vas amarrado por completo a la silla de ruedas. Ese es uno de sus retos personales.

“Los impactos que tienen es muy difícil, los impactos y sobre todo el tiro, porque no deja de ser la misma distancia del baloncesto convencional y el tiro es más complicado, no es el mismo impulso, pero lo hemos sabido llevar”, comenta David.

Bajo el agua

Luis Miguel dice que ha encontrado una paz dentro de la natación. Al ser vecino de Olas Altas y tener cerca el mar, practicar la natación le ha servido para estar más relajado y tener la mente ocupada.

“Siempre me ha gustado la natación, ahora con el trabajo se me ha hecho complicado ir a la playa, el mar es algo que me gusta mucho, pero el venir a la alberca, me ha dado el tiempo necesario, para ser mi propio límite”.

La batalla ha sido coordinar su cuerpo ante la falta de una extremidad, es ese impulso para ir más fuerte en la alberca que con el primer mes de entrenamiento abre la posibilidad para enfocarse en este deporte y por qué no, representar algún día a Mazatlán o Sinaloa.

“Queremos dar marca, David viene de ganar en básquet, y a él se le complica más porque yo tengo la pierna debajo de la rodilla y quieras o no, eso influye y para mí es más fácil,” concluye Luis Miguel.