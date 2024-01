LMP: La fortaleza de Venados de Mazatlán es el pitcheo

Sin lugar a dudas, una de las fortalezas que ha tenido Venados de Mazatlán es el pítcheo, razón por la cual el equipo ha apostado por refuerzos de experiencia, con Odrisamer Despaigne y la más reciente incorporación de Jake Sánchez, al cuerpo de pítcheo.

Con la llegada de Sánchez, además de fortalecer el relevo, es darle descanso a los lanzadores que durante la temporada han sacado el trabajo, y se han fajado en estos playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

El Gerente Deportivo de los rojos del puerto, Jesús “Chino” Valdez, habló al respecto de las selecciones de Venados durante esta postemporada, que han ayudado al equipo a estar disputando la final.

“La fortaleza de Venados es el pítcheo, ha habido mucho trabajo del bullpen, los abridores no han tenido trabajos muy largos y los muchachos nos comentaron que ha habido un desgaste físico, y nos sentamos Luis Carlos Rivera y yo, y optamos por Jake Sánchez”, comentó Jesús Valdez.

Para la directiva es gratificante estar en otra final.

El buscar un nuevo campeonato para la organización, es algo motivante para la directiva de Jesús Valdez, quien se le vio muy emotivo tras el pase a la final y ahora está enfocado en que los muchachos puedan sacar esa garra y vencer a los Naranjeros de Hermosillo.

“Muy emocionante el estar en final, por eso lloré, se me sale el niño mazatleco y lo que más me gusto ver la verdadera guerra de la Liga Mexicana del Pacífico y ver a ambas aficiones, eso me tenía como si fuera un aficionado más, que se me olvidó que era el gerente deportivo del equipo”, agregó Valdez.