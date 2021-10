Isaac Paredes no ha llegado un acuerdo con Venados

Mazatlán, Sin.- Muchos aficionados de los Venados de Mazatlán se han preguntado en las redes sociales del Club, que pasa con Isaac Paredes, ya que el champion bat de la LMP y Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, no ha reportado con el equipo.

En las mismas redes sociales del “Tigre”, se le pudo ver una publicación en la cual decía que no se había llegado un acuerdo con los Rojos del Puerto, por lo que existe una posibilidad que el tercera base no llegue o sea cambiado a algún equipo.

El tercera base sigue sin reportar con el equipo. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

“Al parecer no se ha llegado a ningún acuerdo con el equipo de Venados de Mazatlán, a toda la afición de Mazatlán que si iré o no, todavía no es seguro que estaremos por allá, una disculpa y bendiciones”, declaró Paredes en su cuenta de Instagram.

Paredes solo ha estado una temporada con los Venados siendo el tercera base titular del equipo, donde promedio para .379, lo que lo llevó a jugar una final con los Naranjeros de Hermosillo como refuerzo y también la Serie del Caribe en el puerto.

Para el nacido en Hermosillo, este año las cosas no le han salido muy bien, pues ha estado batallando un poco con el bateo y estuvo jugando para la sucursal doble A y Triple A, de Detroit, además de jugar 23 encuentros en la Gran Carpa con los de Michigan, bateando para .208 y conectando solo un cuadrangular.

En lo que se espera una respuesta tanto del Club, como del jugador si es que reportará con el equipo los Venados trajeron a un extranjero de nombre Morgan McCullough, que juega la tercera base, posición que Isaac desempeña con Venados.





















