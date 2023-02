Presidente de la Federación Francesa de Futbol renuncia tras escándalos de acoso sexual

El presidente del fútbol francés, Noel le Graet, anunció el martes su dimisión a su comité ejecutivo tras meses de acusaciones de acoso sexual y psicológico, informó a AFP un miembro de la Federación Francesa de Fútbol.

Le Graet, de 81 años, ha presidido la federación por 11 años, un período en el que la selección masculina de fútbol ganó el Mundial de 2018 y fue finalista derrotada en la Copa del año pasado.

Te puede interesar: El emotivo discurso de Emmanuel Macron para animar a la Selección de Francia tras su derrota

Su renuncia llega 13 días después de la publicación de una investigación gubernamental llevada a cabo por la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGESR), que concluía que el comportamiento de Le Graet era "incompatible con el ejercicio de las funciones y la exigencia de ejemplaridad que está unida a su cargo".

Foto: AFP

Este informe señalaba las "opiniones públicas fuera de lugar" y el "comportamiento inapropiado hacia las mujeres" en especial a través de "mensajes de texto ambiguos para algunos y con un carácter claramente sexual para otros", e "invitaba a las instancias federales a examinar esta situación aplicando los dispositivos recogidos en los estatutos".

Finalmente, ha sido el propio Noel le Graet quien ha anunciado su dimisión a su comité ejecutivo.

Cinco meses de turbulencias

En septiembre de 2022, la revista So Foot publicó una investigación con extractos de mensajes de texto de carácter sexual enviados por el dirigente bretón a colaboradoras actuales o pasadas de la Federación.

Futbol ¡Impresionante! Mbappé terminó como campeón de goleo del Mundial de Qatar 2022

Noel le Graet negó el envío de estos mensajes y la FFF denunció por difamación a la revista. Pero la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castera adoptó una posición hostil e invitó al presidente a una entrevista.

A raíz de este encuentro, el ministerio de Deportes lanzó una misión de auditoría y control al seno de la FFF, encargado a la IGESR. En octubre, la emisora Radio France emitió nuevos testimonios de exempleadas de la Federación, que hablaban de un comportamiento "inapropiado" de Le Graet. De nuevo, el patrón del fútbol francés "negó rotundamente" estos hechos, denunciando que las declaraciones eran "falsas y malintencionadas".

Al margen de estas acusaciones, Noel le Graet abrió en enero un frente nuevo, al declarar que si Zinedine Zidane le hubiera llamado para interesarse por el puesto de seleccionador "no le habría respondido el teléfono". "No me importa en absoluto, puede ir donde quiera", añadió el expresidente, que tuvo que pedir disculpas un día más tarde.

"Sin legitimidad"

El 11 de enero fue apartado de la presidencia por el Comité Ejecutivo de la FFF y cinco días después, la fiscalía de París abrió una investigación en su contra por supuesto acoso moral y sexual tras el testimonio de la agente de futbolistas Sonia Souid, recabado por los auditores de la IGESR.

El informe final de la investigación, publicado el 15 de febrero es demoledor, y concluye que el dirigente "ya no cuenta con la legitimidad necesaria para administrar y representar al fútbol francés".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Noel le Graet dimitió y la Federación lamentó "una denigración desproporcionada de la institución" como consecuencia de la auditoría. Philippe Diallo, de 59 años, y hasta ahora vicepresidente, será el encargado de asumir el cargo como interino hasta las elecciones de junio.