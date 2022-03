¿Larcamón quiere ir al América? Así responde el DT del Puebla

Nicolás Larcamón es el técnico de moda, más de un equipo lo quiere en sus filas, pero el estratega de Puebla no escucha rumores. América lo tiene en la mira, sin embargo, eso no lo distrae: “He escuchado algo (de América), pero no, yo estoy con tranquilidad, enfocado en Puebla, con muchas ganas de poder estar en mayo en las instancias decisivas del torneo”, expresó.

“Estoy trabajando a gusto con los muchachos, estamos enfocados en lo nuestro”, recalcó. Nicolás llegó a la Franja en el Guard1anes 2021: “Estamos haciendo un buen trabajo desde hace año y medio, tenemos la ilusión de seguir en esa línea”, comentó.

El técnico enfranjado es colocado en distintos clubes, pero recalcó que “nosotros no nos distraemos, estamos enfocados en Puebla, eso es lo más importante”, repitió.

Larcamón hace oídos sordos, el juego contra el Santos Laguna es lo único que ocupa su mente: “Queremos seguir sumando, ubicarnos en buenos lugares y estar en la siguiente etapa del torneo”, dijo Nicolás.

Puebla perdió el invicto en la anterior jornada, Atlético de San Luis los superó 2-1, ese resultado “no era lo que esperábamos, nos dolió, pero estamos trabajando en lo que sigue, los jugadores están bien, pensando en el juego que viene”, recalcó.

El jugo que le saca Larcamón a su equipo a pesar de las bajas que ha tenido es lo que les atrae a los directivos de otros equipos. Puebla juega bien y se mantiene en los primeros lugares.

Nicolás ha sido vinculado con América, Monterrey, León, entre otros clubes. Puebla sabe que tiene al estratega más cotizado de la liga mexicana y mantenerlo en la Angelópolis no va a ser fácil.

Larcamón ha dirigido 43 juegos de fase regular a los poblanos con un saldo de 19 triunfos, 15 empates y 9 derrotas.

Publicado originalmente en ESTO