Fer Sandoval: La capitana histórica del Mazatlán Femenil

Mazatlán, Sin.- La trayectoria de María Fernanda Sandoval Briseño en la Liga MX Femenil, inició un sábado 29 de julio ante los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz, cuando aún portaba los colores de Morelia, jugando para el equipo michoacano, tierra de donde es originaria, específicamente de Zamora.

Impulsada por esa garra que les caracteriza a los jugadores de esa zona del país, pues es bien sabido que Rafael Márquez y Jesús Dueñas, también vieron luz en esa ciudad, Sandoval comenzó su difícil transitar a sus apenas 19 años.

Fer, es de las jugadoras que iniciaron el proyecto de la Liga MX Femenil y el proyecto del Mazatlán Femenil, equipo con el que ha estado por dos años y medio, viendo una evolución enorme de su futbol y general de sus compañeras, en los años que tiene jugando.

“Esta Liga ha crecido mucho, desde los salarios, hasta la difusión que se le da, ya algunos tienen televisoras donde pasan los juegos, también ha mejorado las condiciones, los cuerpos técnicos y todo eso va aportando para que se vuelva más profesional y que nos volteen a ver más a nosotras”, comentó la jugadora.

Una líder dentro del equipo cañonero

Pese a tener 24 años, María Fernanda ha tomado el liderazgo del grupo, y le ha tocado vivir muchos cambios que se han dado en tan poco tiempo con el Mazatlán Femenil, pero ella se ha dado anotar por esa voz de mando que tiene dentro del rectángulo verde y esa garra que impone al momento de defender, ganándose el respeto de sus compañeras y de las rivales.

“Algo que yo le puedo transmitir a mi equipo, es liderazgo, disciplina, compañerismo, buenos hábitos y sobre todo la exigencia que tenemos que tener en cada partido, creo que es algo que me caracteriza”.

“Ha sido también difícil adaptarse a los nuevos cuerpos técnicos y estilos de juegos, pero de eso se trata el futbol, de ponerle atención a los distintos directores técnicos que me han tocado, que es algo que me ha hecho permanecer en el equipo”, compartió.

Sueña con hacer historia con el Mazatlán Femenil

Sandoval Briseño tiene metas claras, la primera es jugar una liguilla con el Mazatlán Femenil y la segunda ser campeona de Liga, algo que le hace falta en su trayectoria como jugadora y de la cual ha defendido en 74 ocasiones los colores morados.

“Quiero una liguilla, me falta eso, siento que me llenaría, no estaría satisfecha con llegar, porque quiero ser campeona, pero es algo que necesito y necesitamos como grupo. Ya metí un gol, pero la liguilla es algo que se me ha negado, aquí estuve a punto de meternos a liguilla, pero por situaciones no ha pasado”.

Pese al mal arranque que tuvieron el pasado domingo en Juárez, la jugadora sabe que será complicado reponerse, pero es más el orgullo deportivo que hay por delante, para ir por ese objetivo que es clasificar.

Para saber

El próximo lunes en el juego ante Atlas, María Fernanda Sandoval cumplirá 150 partidos en la Liga.