Elkin Alcalá cada vez se adapta mejor al beisbol mexicano

Mazatlán, Sin.- El inicio del colombiano Elkin Alcalá ha sido muy bueno con los Venados de Mazatlán, ya que su adaptación al equipo y a la pelota invernal mexicana de la Liga Mexicana del Pacífico, lo han mantenido como uno de los líderes de salvamentos de todo el circuito.

Alcalá fue visto por la afición como una interrogante para la rotación de Mazatlán, quien desde hace tiempo no tenían ese cerrador consistente como lo ha estado haciendo en estos primeros juegos de la temporada.

También te puede interesar: Venados y el Banco de Alimentos, quieren pegar un home run por la alimentación

“El trabajo que estamos haciendo ha sido muy bueno, me he estado adaptado lo más rápido que se pueda y me gusta que estemos compitiendo, ya son varias series ganadas, porque es lo que hacemos día a día”, enfatizó Alcalá.

Para el nacido en Cartagena, en lo que va de la temporada ha roto su propia marca personal de salvamentos, un rol que no era muy común para él en los últimos años, pero que en Mazatlán le ha servido para descubrir de nuevo esa faceta, que lo hacía de vez en cuando en las Ligas Menores.

“En la pretemporada nos preparamos para salvar juegos y fue contratado para eso, gracias a dios, día a día se van dando las cosas, nos hemos topado con muy buenos bateadores y ya venía con esa idea cuando pase por el verano aquí en México”.

Ha sido efectivo

Alcalá ha logrado salvar en ocho ocasiones a Venados de los nueve intentos posibles, entrenando ya rápidamente en la afición como ese hombre determinante en los juegos importantes, que también ha ayudado a que Venados siga entre los primeros lugares el standing general de la LMP.

Deportes Venados cazó a la tribu de los Mayos para quedarse con la serie

Líderes actuales de salvamentos

Nombre - Equipo

1.-Elkin Alcalá 8 Venados de Mazatlán

2.-Brandon Koch 8 Algodoneros de Guasave

3.-Jake Sánchez 5 Águilas de Mexicali