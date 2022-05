El poder femenino en dos ruedas

Mazatlán, Sin.- Se pudiera decir que para ser ciclista se nace y que muchas veces llevas esa pasión hasta por debajo de la piel, algo que por muchos años ha demostrado Itzumy Jiménez, una pedalista que vive con mucha emoción este deporte que la hace conectar con ella misma y con la naturaleza.

Entre sus múltiples funciones, ser empresaria y emprendedora, además de ser mamá, ha sabido combinar todo y sacar todo su poder femenino que la empuja siempre hacia adelante, justo como lo hace arriba de una bicicleta.

A pesar de que tuvo un pasado por el balompié, Itzumy logró inclinarse por el ciclismo.

“Yo al principio practiqué futbol, pero por parte de la familia de mi papá todo son ciclistas y mi hermano sí es ciclista, pero yo por rebeldía no le hice caso, aunque siento que pude haber hecho carrera de joven en el ciclismo”, relata.

Aunque fue mamá muy joven, Jiménez se reencontró con este deporte haciéndolo de manera recreativa, impulsando su alma aventurera, hasta pasar a la competencia ya en el 2017, que fue cuando retomó su trayectoria.

“Fue en el 2017 cuando iniciamos a competir en el serial de Nayarit con el equipo de Mazbike y ahí comencé a foguearme, obviamente ocupé una bici mejor, pero le fui tomando cariño. Después nace el serial de Mazatlán y ese año quedé campeona y subcampeona en el serial ABC de Sinaloa”.

Gracias a esos logros, Itzumy fue invitada por Jessica Elizalde a un torneo nacional, donde la inscribieron en una categoría Femenil Experta, engañada por su amiga y siendo novatada por sus compañeros.

“Con ellos comencé a viajar y se nos dieron dando las cosas, a pesar de no ser mi categoría, en el 2018 terminé como subcampeona nacional, así que no estaba tan mal. Yo decía ‘es chiripada’, pero me hicieron caer en cuenta que no, en su momento sufría, pero siempre tuve el apoyo de mis compañeros y mi familia”.

Ella declara por experiencia propia, que en los nacionales siempre hay que terminar las carreras, porque nunca sabes qué puede pasar y hasta alzar el campeonato puedes lograr.

Ha recorrido y visitado muchos lugares de México montada en su bici. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El MTB su gran pasión

Su espíritu aventurero la ha hecho amar el ciclismo de montaña, ya que Itzumy siente el contacto directo con la naturaleza.

“La bici de montaña te da experiencias que nunca pensaste sentir hecho reto, como Xicotepec, en Puebla, arriba de 2 mil metros a nivel del mar. Y ves a un sin fin de animales, que te da esa adrenalina que te da el seguir avanzando y lo vuelve mágico”, cuenta.

Itzumy se ha convertido en una gran motivadora

Es tanto el amor que la mazatleca le tiene al ciclismo, que ella misma se ha dado cuenta de las carencias que tienen muchos de los deportistas y poco a poco ha ido formando a grandes pedalistas, más ahora que está al frente del Comité Municipal de Ciclismo.

“Cuando nace el Seis, mi restaurante, yo daba apoyo para patrocinio, hasta que tomé la decisión de formar mi propio equipo y formar jóvenes con necesidades, que no tuvieran bici o casco y Carlos Suárez me invita a su comité y él me coloca como su mano derecha, hasta que yo tomo el comité”.

Jiménez ha sido muy movida en la parte organizativa, trayéndose un nacional de MTB, que al final fue uno de los mejores del 2021, demostrando con su equipo todo el potencial que tienen, cuando le imprimen pasión.

Tanto ha sido el esfuerzo, que ahora gracias a la sinergia que realizó con Gerardo Langarica, logró llegar a ser parte de la Federación Mexicana de Ciclismo.

“Ellos me invitan, yo me lanzó como comité, me aceptan, después intento ir por la asociación en el estado, no fui favorecida y sale este tema de la federación, con la que ahora estoy trabajando y hemos trabajado fuerte”.

Actualmente la Unión Ciclista Internacional tiene vetado a México, por lo que no pueden competir con el uniforme del país, un tema que tendrá que trabajarlo con sus compañeros de la federación.

Dentro de sus planes, Itzumy pretende traer un mundial a Mazatlán, ya que desde el 2000, no se disputa uno.

“Una de las cosas que queremos hacer, es traernos un mundial, ya hace 22 años, no tenemos uno y Mazatlán cuenta con el Récord Guinness de visitantes, con 100 mil, superando a varios países y de que se puede se puede”, enfatizó.

“Tenemos muy buenos ciclistas, pero tenemos que generar eventos para que puedan foguearse y buscar a nuevos ciclistas para apoyarlos, pero en apoyarlos en verdad”.

Su familia se involucra en el ciclismo

Itzumy sabe que el apoyo de su esposo y su familia en esta pasión, no funcionaria, ya que de alguna u otra manera se han involucrado en este deporte que les ha costado tanto mantener.

“Al principio mi esposo me reclamaba porque entrenaba tanto, hasta que me cansé de decirle que le diera una oportunidad, ahora entrena más que yo. Con mis hijas he tenido mucho apoyo, a la más grande le fascina la logística, está muy metida en las organizaciones y hemos hecho tan buen equipo, que todos nos apoyamos y por supuesto, me siguen en todas mis locuras. Y del tema del restaurante, me he rodeado de un buen equipo”.