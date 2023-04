El partido importante era hoy: Rubén Omar Romano

Sin lugar a dudas, la nueva derrota del Mazatlán FC, caló en el seno Morado, pues el resultado de 2-1 con dos penales dudoso, dejó en un malestar a Rubén Omar Romano, que sabía que de ganar hoy ante Xolos, saldrían de la zona de multas, algo que no ocurrió.

“Creo que el equipo más allá de unos errores que cometimos, gran parte jugó bien, nos marcaron dos penales, que el primero no fue, primero plancha Canelo y luego llegó Facundo Almada, pero el equipo sabía lo que tenía que hacer, pero el equipo no tuvo llegada del rival, y no pudimos mantener el cero, antes del penal ellos no habían hecho ninguna”, expresó Romano en conferencia post partido.

El técnico argentino tampoco tuvo la buena fortuna con los cambios, complicando un poco el accionar del equipo, pese a lograr el empate.

“Las ventanas nos hizo modificar, Nahuelpán aparece después de mes y medio y hoy por eso jugó Camacho y los cambios no entraron cuando debieron de entrar, hoy tenemos que enfriarnos un poco y después hacer el análisis”, señaló.

Se vienen dos finales para el Mazatlán

Tras la cercanía de Mazatlán con Juárez, el equipo sabe que tendrá que jugarse todo para salir de multa, aunque la próxima jornada enfrentarán al líder de la competencia Rayados de Monterrey, en el Kraken.

“Tenemos que sacar dos resultados consecutivos, hoy era el partido, pero cada que cometemos errores perdemos el partido”.

Romano también dejó una ligera esperanza de sacar el buen resultado, tal como pasó el sábado en el Universitario de Monterrey, esperando hacer lo mismo con Rayados y Chivas.

“Esto es fútbol y si logramos mostrar jugar en una cancha difícil podemos, quedan dos finales más para nosotros y no podemos hacer nada y a pensar en Monterrey a partir de mañana”finalizó.