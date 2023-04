Edy Valencia peleará en New York 

El pugilista oriundo de Culiacán, Edy ‘’Dinamita’’ Valencia, este próximo jueves tendrá una función de boxeo en Sony Hall, Nueva York, en donde buscará la victoria fuera de las fronteras, un gran reto para el peleador sinaloense y ha dejado buenas actuaciones arriba del encordado.

Edy Ramiro Valencia Mercado se mostró optimista por una nueva oportunidad de pelear en el extranjero, donde ha tenido diferentes experiencias en distintos países como, Canadá, Inglaterra, Puerto Rico y Estados Unidos.

‘’Me siento muy contento y feliz por esta nueva oportunidad, no pienso desaprovecharla, he seguido entrenando fuerte, tuvimos una pelea el 01 de abril que ganamos en Guasave y se nos abrió la oportunidad de nuevo ir a representar a México, a Nueva York en esta ocasión y es un gran reto ante un gran rival sabemos de él y por eso he apretado muy fuerte la preparación’", mencionó.

Su rival será Tsendbaatar Erdeneba (5-0-0), un peleador de origen asiático, pero radicado en tierras neoyorquinas, por lo que sin duda será una prueba de fuego para Edy, por lo que nos platica de la diferencia que hay entre aquel peleador que tuvo su primera contienda foránea respecto a lo que actualmente es como pugilista experimentado.

“Yo pienso que la preparación y la motivación de que he salido fuera y no he podido ganar contundente o por nocaut, sabemos que pelear fuera es ir a ganar por nocaut y a partir de la primera vez que fui a Canadá, yo no me concentraba al cien por ciento en los entrenamientos porque hacía otras actividades, en esta ocasión estamos cien por ciento entrenando como debe de ser para una pelea de esa magnitud y de ese nivel, tenemos más experiencia y más preparación, y por supuesto, más fuerza y ganas de ya ganar una pelea fuera”, señaló el culichi.

Por lo que será un gran reto para el culichi y buscará la victoria en el extranjero ante un rival muy difícil y buscará quitarle el invicto.