Diego Román instruye al tiro con arco

Culiacán, Sin.- Importante curso de tiro con arco impartió Diego Román para deportistas y entrenadores de Sinaloa, en su visita al Instituto Sinaloense de Deporte y Cultura Física.

El entrenador de la selección nacional juvenil de Tiro con Arco y hermano de la olímpica, Aída Román, admitió que Sinaloa no está en un buen nivel en este momento, pero viene a trabajar con los entrenadores para que se obtengan mejores resultados a futuro.

A Sinaloa le hace falta trabajo en esta disciplina; sin embargo, espera que en un año tengan una cantera muy fuerte y en dos años, tengan de tres a cuatro arqueros en los primeros lugares.

“Ahorita Sinaloa no está en un buen nivel todavía, estamos buscando eso, buscando que empiece a crecer desde sus entrenadores, que se empiecen a actualizar, que se empiecen a informar muy bien de lo que es tiro con arco”, expresó Román Arroyo.

“Vamos a buscar que la parte técnica y metodológica, desde entrenadores, se vaya construyendo y formando desde ya, para que, en un año, empiecen a tener una cantera muy fuerte y en dos años, empezar a tener, mínimo, de tres o cuatro personas en los primeros cinco lugares a nivel nacional”.

Adelantó que viene a actualizar a los entrenadores, para que busquen otra alternativa y no solamente tirar.

“Vengo a actualizarlos, vengo a que ellos busquen otras alternativas en el Tiro con Arco, que no solo busquen el tirar por tirar. Desafortunadamente, en algunos clubes de México, si haces un error constante, se convierte en técnica, y perfeccionas ese error, pero se puede lastimar u operar”, expresó.

“Y se preguntan, cómo es que los operan del hombro, de la rodilla, de la cadera, del tobillo, ya nos remontamos a la biomecánica, qué movimientos no estamos haciendo que no estamos permitiendo al cuerpo para que realice para que haga una movilidad adecuada en la ejecución del tiro, es una cadenita de cositas que no sabemos de un inicio y tenemos que ir impulsándolo desde ya”.

Estos cursos son importantes: Maribel Gutiérrez

Para la entrenadora Maribel Gutiérrez, este tipo de cursos siempre son importantes y necesarios, para estar a la vanguardia.

“Es muy importante (este curso) porque siempre necesitamos estar a la vanguardia, siempre hay cosas nuevas, y aún no hubiese cosas nuevas, necesitamos refrescarnos, estar en contacto con todo lo que ya has aprendido, con todo lo nuevo que hay y con todas las nuevas propuestas que se nos puedan presentar como son las que trae en este momento Diego (Román)”, indicó la entrenadora.

“Siempre es bueno abrirse a nuevas propuestas, él (Diego Román), con anticipación, decía de algunas dinámicas fuera de entrenamiento, cómo sacar al chico de alguna actividad, que tiene que ver con el tiro con arco, pero es recreativa y dentro del ámbito de seguir aprendiendo. Eso ya lo hemos estado realizando, necesitamos que los chicos salgan de repente del trabajo, darles ese espacio, seguir aprendiendo, impulsando y motivando, que ellos tengan ese interés”.