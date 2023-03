Cibacopa: Pioneros de Los Mochis celebra una misa antes de arrancar la temporada

El conjunto de los Pioneros de Los Mochis se entrega a dios al celebrar su tradicional misa cerca de la temporada 2023 del torneo de la Cibacopa, en dónde les brindaron un mensaje especial para los dirigidos por el coach argentino Guillermo Vecchio.

“Dios ayuda. Eso sí ténganlo por seguro: Dios sí ayuda, nomás que -como algunos nomás se me quedan viendo-, lo voy a decir en inglés también: ‘God helps very well’: muy bien, muy bien ayuda Dios, pero ustedes también tienen que trabajar: ‘You must work hard, very hard, ¡Las dos cosas! Les doy la bendición”, expresó.

En un ambiente más informal, tras la culminación de la Santa Misa, Sánchez Cárdenas bromeó con los jugadores y los instó a replicar lo logrado por el equipo de béisbol Cañeros de Los Mochis, quienes en la pasada temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, lograron el anhelado campeonato.

“Lo más importante es la experiencia, la convivencia, y eso es lo bonito: diviértanse y compitan también, ¡Y que ganen igual que los del béisbol! Felicidades, Congratulations, y que Dios los bendiga: God bless you!”, culminó.

El Club Pioneros agradeció al Altísimo la oportunidad de participar en Cibacopa un año más, de prepararse y de tener salud para afrontar el compromiso que dará inicio en casa el próximo 11 de marzo, además de orar por una buena campaña libre de lesiones y de muchas b para el equipo y la afición.

Cabe precisar que en la Santa Misa también estuvo presente parte de la directiva y el staff deportivo y técnico.

Arranque de Pioneros

El sábado 11 de marzo el conjunto de Los Mochis estarán recibiendo a los Halcones de Ciudad Obregón en el CUM duelo pactado para jugarse a las 19:00 horas.