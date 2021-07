Cessa se va agradecido con los Yanquis

Culiacán, Sin.- “Jamás olvidaré el 2016, el año en que me puse por primera vez el uniforme de rayas, ese que todo pelotero sueña con usar. Pararse en el centro del diamante del Yankee Stadium es inexplicable”, expresó Luis Cessa en la Facebook Mundo Yankista.

Mis primeras victorias, mis primeros ponches en Grandes Ligas fueron ahí, a lo largo de 6 temporadas aprendí, maduré y me convertí en mejor jugador y persona.

Tengo mucho en mi mente en estos momentos, pero sobre todo agradecimiento a mis compañeros que muchos de ellos se convirtieron en familia, a mis entrenadores, trainners, masajistas, clubbies y cocineros les doy las gracias.

A los fanáticos les digo que siempre di lo mejor de mí, no son fáciles de complacer, me voy debiéndoles ese título #28!! Gracias YANKEES por haber hecho mi sueño realidad, me voy siendo el mexicano con más temporadas en la historia del equipo, me voy con alegrías y momentos que guardaré por siempre.

Por último agradezco a Dios porque sin Él, nada es posible, ahora me pongo en tus manos para el nuevo capítulo que comienza en mi vida!!...", escribió Luis Cessa en la facebook Mundo Yankista.









