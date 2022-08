Campeón nacional que sueña con los Olímpicos

Si hubiera una imagen que retrata a Juan José Baltazar Vargas es una donde aparece en un ring, mientras se escucha el sonido de la campana, se observa el goteo del sudor por su rostro y los puños lucen molidos de tanto golpear los sacos. A sus 23 años de edad podría decirse que este joven pugilista creció arropado con un guante de box en una mano y en la otra una venda para cubrir sus nudillos.

Desde que era un niño el pugilista mazatleco ha soñado con participar en unos Juegos Olímpicos, vestir los colores tricolores y que la bandera nacional ondee en lo alto arriba de las demás gracias al poder de sus puños. Juan José no lo duda, quiere convertirse en el tercer porteño en representar a Mazatlán en las Olimpiadas, logro que solo Sammy Verde, en Barcelona 1992 y Tamara Cruz, en Tokio 2020+1, han conseguido. El llamado a París 2024 se acerca y él se siente listo para conseguirlo.

También puedes leer: Verde y Baltazar se quedan con el subcampeonato de Grand Prix

La guía paterna

Juan José creció viendo a su padre practicar este deporte, él fue quien le enseñó a tomarle amor al puño limpio y al desgaste que hay detrás de cada entrenamiento.

“Toda mi vida he estado en el boxeo, vi a mi papá pelear de niño con el profe Marcos y me motivó a entrar en este mundo deportivo, él no tuvo un logro, pero me ayudó a guiarme por el camino de la disciplina y es algo que le agradezco”.

A sus 23 años de edad y con 17 de trayectoria en el ramo amateur, lo que recuerda con mucho cariño es su primera Olimpiada Nacional en el 2012, un año donde la pasión por el boxeo se remarcó siempre con el apoyo de toda su familia y desde luego de la mano de su papá.

“En el 2012 viví mi primera Olimpiada Nacional, pero fue justo ahí cuando le comencé a tomar más cariño al boxeo, fue cuando vi lo que realmente es una competencia, no pude ganar, pero eso me dio la fuerza para seguir adelante”.

Asegura que el boxeo refleja para él esa alma humana que hay en cada combate, donde una caída implica superar cada objetivo. Justo lo que vivió en su niñez y juventud, hasta que logró en 2013 su primer campeonato en la categoría de 47 kilogramos (peso paja), después al paso del tiempo consiguió cuatro cetros más hasta llegar a la categoría de 80 kilogramos donde está considerado un gran prospecto.

Foto: Cortesía | Federación Mexicana de Boxeo

Un camino hacia la gloria

Fue en la tierra de la langosta mexicana, Rosarito, Baja California, donde Juan José tocó por primera vez la gloria deportiva en el 2013, convirtiéndose en Campeón Nacional, algo que no soltó durante los siguientes tres años. Toda una aplanadora.

“En Rosarito fue donde me coroné Campeón Nacional, luego de que en mi primer Nacional, perdí en la primera pelea, pero eso me dio el empuje para salir adelante y ganar el oro en 2013, después tuve tres campeonatos más, demostrando mi poder en el ring”, relata el joven pugilista.

Gracias a eso pudo llegar a ser parte de la Selección Mexicana de Boxeo, algo que lo llenó de orgullo, ya que su nombre y apellido quedó grabado entre lo mejor de México, en un deporte que suele detener todas las actividades en el país entre los aficionados que buscan ver a sus campeones combatir en fechas especiales.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, Juan José tuvo una lesión hace poco tiempo en el menisco de la rodilla derecha, que lo mantuvo alejado del deporte por un lapso breve de tiempo. Esta pausa más el receso a consecuencia del Covid-19 le ayudó a salir más rápido y se mentalizó para lo que viene.

“Todavía me siento con un poco de dolor en la rodilla, pero es normal, sigo en mi rehabilitación, pero también he tenido combates fuertes, quiero alcanzar la meta de los Olímpicos, es uno de mis sueños”.

Juan José Baltazar es una carta fuerte de México para París 2024. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Subcampeón continental

El camino del pugilista porteño ha comenzado bien en el 2022 en busca del objetivo que se trazó. En marzo le tocó pelear en una eliminatoria para ir al campeonato Élite y en el mes de julio representó a México en el Grand Prix Elite, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, siendo subcampeón de esa justa.

“Más que nada portar el uniforme de México es una gran dicha (ríe orgulloso), que muy pocos lo logran hacer, yo no solté eso hasta que lo tuve en mis manos y más estar en el deporte que más me gusta”, señaló.

“Creo que este proceso puede ayudarme para llegar a los próximo Juegos Olímpicos con sede en París 2024, todos los días me levanto con esa meta, ver a algunos rivales sudamericanos me sirvió para mejorar mi estilo de boxeo”.

Deportes Marco Verde y Juan José Baltazar siguen invictos en el Grand Prix

Como todo boxeador también quiere llegar a ser profesional en una categoría como el semipesado en la que muy pocos mexicanos han llegado. Dice que primero irá paso por paso, empujando fuerte, con el golpe letal que tiene en su mano derecha y su boxeo calculador que le caracteriza desde que empezó a forjarse en este difícil deporte de los puños.

PARA SABER

Los ídolos de Juan José Baltazar en el boxeo son el ucraniano Vasyl Lomachenko y el originario de Kazajistán, Gennady Golovkin.