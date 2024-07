Andrés Muñoz sueña con estar en los playoffs con los Marineros de Seattle

La campaña para los Marineros de Seattle y en particular para el derecho de Los Mochis, Sinaloa, Andrés Muñoz ha sido muy buena, y van en camino a buscar el título divisional del Oeste de la Americana, al mantenerse como líderes.

Tanto los Marineros, como Muñoz es una gran oportunidad mantenerse arriba de la conferencia, ya que es un equipo que se ha quedado relegado en las últimas campañas, al tener a los últimos dos campeones de Serie Mundial en la división, los Astros de Houston y Rangers de Texas.

El “Plebe” sigue demostrando con beisbol de las capacidades que tiene en su brazo que lanza más de 100 millas por hora, pues en 36 juegos se ha convertido en líder de salvamentos del equipo, superando lo que hizo en el 2023, cuando rescató 13 compromisos, y ahora lleva 14 en apenas la mitad de la temporada.

“Voy a hacer mi trabajo cuando me toca, a veces sale a veces no, los números no me interesan, ya lo veremos al final de la temporada”, expresó el nativo de Los Mochis, en entrevista para AS Estados Unidos.

Enfocados en llegar a los playoffs

Aunque Astros de Houston ya logró despertar después del mal arranque de temporada, Marineros han sabido aprovechar muy bien esas condiciones, para estar como líderes, y el equipo está llegando en mejor momento, para ser de las sorpresas de la campaña.

“Con el favor de Dios vamos a llegar muy lejos, cuando hagamos clic se que vamos a llegar lejos y siempre orgulloso de representar la bandera mexicana, y el apoyo que me dan los fanáticos”, agregó.

Pese a no ser seleccionado para el Juego de Estrellas, Muñoz se enfocará en hacer lo suyo, y aumentar sus números personales, para ayudar al equipo y estar de nuevo en unos playoffs, como lo hicieron en el 2022.

Sus números