Francisco Rubio y Luis Vegas encabezan la nueva obra de Daniel Giménez Cacho

Entender la razón por la cual venimos a este mundo y encontrar de forma natural esa felicidad que algunos creen hallar en las drogas, es el objetivo de la obra El hijo de puta del sombrero, protagonizada por Francisco Rubio y Luis Vegas, bajo la dirección de Daniel Giménez Cacho.

La obra, escrita en 2011 por el dramaturgo Stephen Adly Guirguis, se presenta en el Foro Shakespeare los viernes, a las 20:30 horas; sábados 18:00 y 20:00 y domingos a las 18:00 horas.

“El mensaje más grande que tiene esta obra es el amor, nos menciona que solamente nos estamos poniendo pretextos para no sentir y no amar. Cuando nos demos cuenta que el amor es lo que nos va a reinar, nos va a dar paz, tranquilidad y nos guiará a lo que vinimos a este mundo, ahí es cuando verdaderamente seremos felices y no vamos a necesitar ningún estupefaciente o sustancia adictiva”, afirmó Rubio en entrevista con El Sol de México.

La puesta aborda la historia de Jaime, que tras salir de la cárcel y pelearse con su pareja, se va a vivir con Ralph D, quien fungió como su padrino en el proceso de rehabilitación.

Drogadicción, alcoholismo, engaño y traición son algunos de los elementos que integran el desarrollo de cada uno de los personajes.

“Esta obra nos hace recordar de lo que realmente estamos hechos, o sea de amor. Si le apostamos a esto y nos olvidamos de todo lo demás podremos construir un mundo mucho más empático en donde todos los seres humanos vamos a navegar en viajes mucho más profundos e importantes, donde no tengamos impedimentos que nos distraigan de nuestra verdadera misión de vida”, aseguró Rubio.

Para los protagonistas, esta obra ha generado una catarsis. “En lo personal, la meditación, el ejercicio, el contacto con mi familia, la respiración, y hacer lo que verdaderamente me gusta que es actuar, es lo que aplico para alejarme de adicciones, eso me funciona mucho”, dijo el nominado al Ariel por la cinta Bardo.

“En mi caso, lo que se intensificó mucho más a partir de este proceso fue el ejercicio. Julio demanda un entrenamiento mucho más riguroso y tuve que trabajar mucho para acercarme a eso que yo imaginé, pero el ejercicio ha sido un escape, un hogar, una salida sobre todo en momentos que me siento muy ansioso, caminar mucho o entrenar me salva de esa agonía”, completó Luis Vegas.

Ximena González Rubio, Lucio Giménez Cacho Goded, Lakshmi Picazo y Rodrigo Virago completan el elenco.