Sky Venegas redefine el rap desde una visión femenina

El día que Cindy Sarahí Sánchez Venegas le dijo a su mamá que quería ser rapera su rostro se desencajó, sólo se le vino a su mente cómo su hija, a los 21 años, se iba a adentrar en un mundo tan complicado como la música y además en un género que es dominado por los hombres, donde según su perspectiva, iba a estar expuesta a situaciones que consideraba de riesgo.

De eso ya hace cuatro años y la joven que conocida como Sky Venegas no se arrepiente de la decisión que tomó; a la fecha ha grabado 11 sencillos musicales, lleva tres colaboraciones, tiene su propio canal de YouTube, cada día suma más seguidores en redes sociales y se mantiene en la lucha para conseguir que sus composiciones y rimas trascienden a nivel local estatal y nacional.

Ella es originaria de Villa Unión y ahora su mamá la apoya en todo. Entendió su vocación y aceptó el camino que eligió para seguir sus sueños musicales. Es de las pocas raperas mujeres que hay en Sinaloa, pero desde su trinchera lucha todos los días para que esta corriente musical rompa con las barreras de género.

El inicio, lo más complicado

Cuando era niña Sky Venegas nunca pensó en cantar, es más ni siquiera pasó por su cabeza escribir una canción.

“Fue raro mi inicio, porque yo no tenía el sueño de cantar, siempre fui amante del rap, porque siempre me ha gustado escuchar a Cartel de Santa, Vico C, Calle 13, pero nunca dije: ‘quiero ser rapera, quiero escribir’. Yo no sabía siquiera que podía escribir, cuando tenía 21 años puse un instrumental en mi cuarto y ahí empecé, armé una canción que hablaba de cómo la mujer también puede ser rapera, se la enseñé a varios amigos, les gustó y me animaron a que la subiera a YouTube y hubo mucho apoyo. Fue así como empecé”, recuerda.

Lo más difícil fue conseguir que en su casa vieran que ser rapera no tenía nada de malo, ya que es un género musical como cualquier otro.

“A mi mamá como que le costó entenderlo, es muy difícil y más por el ambiente que se vive alrededor del rap, que es como mucha calle, una vida recia. En un principio era como que no me decía nada, pero no le parecía mucho, hasta ahora es como que: ‘ok, me da gusto que estés haciendo esto’, ahora que he participado en varios eventos y que ya ve que es en serio”.

Todo lo que sabe de música lo ha aprendido por ella misma. Foto: Cortesía | Sky Venegas

Abre la brecha femenina

En tres años que lleva en la escena musical se ha presentado en varios eventos, tanto en Villa Unión como en Mazatlán, además de que ya grabó un disco que por cuestiones ajenas a ella no ha salido a la luz.

“Aquí en Villa Unión no hay mucho movimiento rapero, nada más estamos yo y La Casa del Humo, todo el movimiento está en Mazatlán, ahí fue donde he encontrado mucho apoyo e incluso grabé un disco en Los Mochis, que no ha salido, luego se vino lo de la pandemia del Covid-19 y ya no pudimos avanzar mucho, se apagó un poco la escena, apenas estamos dándole otra vez”.

La joven se ha dedicado en este tiempo a componer y a crear canciones, su objetivo es trascender con sus composiciones.

“Todas mis canciones las compongo yo, hablo de muchas cosas, al principio fue como de temas de conciencia, después me fui un poco por lo comercial, letras más fiesteras, luego del empoderamiento de la mujer, de muchas cosas hablo”.

Ser mujer en un mundo dominado por hombres ha hecho que el camino sea más complicado, pero eso no la desanima a perseguir sus sueños musicales.

“Son muy poquitas mujeres raperas las que hay en Sinaloa, la gran mayoría de las voces son de hombres. Cuando llego a alguna presentación sí me dan nervios, pero cuando estoy arriba del escenario todos los nervios los transformó, conecto mucho con la gente y hago que vibren igual que yo con mi música. El rap nunca fue bien visto, siempre ha sido catalogado como de marihuanos, cholos, pandilleros, todo negativo, pero ahora se está dando un movimiento fuerte a nivel mundial, suena más rap que cualquier otra cosa en todas partes y eso nos abre las puertas a más escenarios”.

Resalta además el papel que la mujer ha tomado en la sociedad en los últimos años, con más protagonismo en todos los ámbitos.

“Me da mucho gusto que todo esto se esté logrando y que se le esté dando el valor verdadero a la mujer, me siento agradecida porque ahora se le está dando la oportunidad en el rap, si de por sí este género nunca ha sido bien visto, que las mujeres se dedicaran a él ni pensarlo, qué bueno que esté pasando todo esto y que el rap le abra las puertas a muchas mujeres y personas”.

11 canciones compuestas por ella misma tiene en su canal de YouTube. Foto: Cortesía | Sky Venegas

Aprende todo

Todos los conocimientos que Sky Venegas tiene los ha adquirido de forma empírica, ya que nunca ha estudiado música ni composición.

“Yo no sabía cómo se componía, todo se va dando con la práctica, yo por ejemplo pongo el instrumental, el ritmo que quiero y sobre eso voy haciendo mi idea, luego los coros, primero los tarareo y luego escribo encima como pienso que se escucha bien. Nunca he estudiado, soy aprendiz de todo, en cualquier lugar que me paro soy como una esponja, aprendiendo de todos los que están cerca de mi”.

Sky Venegas compagina su actividad musical con un trabajo en forma con el que sale adelante económicamente. Sabe que le falta mucho camino por recorrer, pero está dispuesta a todo con tal de que su música llegue cada vez a más partes.

“Tengo mi trabajo en forma, en mi mente está darle varios años más a la música para ver qué pasa, no me quiero quedar con la idea de: ‘¿Qué hubiera pasado si…?’ A mí me gusta mucho hacer esto, me siento llena, plena. Si no se da algo fuerte con mi carrera no importa, yo disfruto mucho lo que hago”.

Con mucha energía y explosión musical cuando se sube a un escenario, adrenalina y poder femenino, Sky Venegas forma parte de las raperas mexicanas que a través de nuevas estéticas y nuevos flows redefinen por completo este género que actualmente la rompe a nivel mundial.

