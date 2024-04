Salman Rushdie narra cómo vivió el atentado en el que casi lo asesinan

Para sanar, Salman Rushdie se puso a escribir. Hace dos años, el 12 de agosto de 2022 sufrió un atentado que casi le quita la vida, antes de ofrecer una conferencia en el anfiteatro del centro cultural de Chautauqade, en la ciudad de Nueva York.

En una entrevista otorgada a la cadena CBS, misma que fue su primera aparición en televisión desde el ataque, se sinceró al comentar que escribir este libro era lo último que quería hacer.

Te puede interesar: Ha sido muy, muy difícil escribir: las primeras palabras de Salman Rushdie tras ataque

El ataque conmocionó al mundo entero, pues trajo del olvido la sentencia de muerte impuesta en su contra en 1989 por el gobierno iraní, la cual nunca fue rescindida formalmente. En ella se acusa al autor de blasfemo y a su libro Los versos satánicos (1988) de ser “un texto escrito, editado y publicado en contra del Islam, el Mahoma y el Corán”.

A pesar de su ateísmo, califica que haya sobrevivido como 'un milagro'

“Fue muy difícil para mí después de publicar Los versos satánicos, que la única cosa que se supiera de mí fuera la amenaza de muerte. Pero luego me fue claro que no podría escribir de nada más. Tenía que escribir de esto primero. Sólo podía pensar en que necesitaba enfocarme, como dice el cliché, ‘en el gran elefante en la recámara’. Fue cuando, al pensar eso, algo cambió en mi mente”, dijo Salman Rushdie a la CBS.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante la entrevista, el autor relató que dos noches antes del atentado tuvo un extraño sueño, como una premonición del ataque que recibiría de manos de su agresor de 24 años, Hadu Matar, quien lo apuñaló en el pecho, el cuello y el rostro, ataque por el que perdió el ojo derecho y la movilidad parcial de una mano.

UN SUEÑO PREMONITORIO

“Estaba yo en una especie de anfiteatro, en el Imperio Romano, era como si estuviera yo en el Coliseo. Y fue sólo como si alguien con una lanza apuñalara algo hacía abajo, mientras yo giraba en el piso tratando de alejarme de él. Entonces desperté un poco agitado y tenía que ir a Chautauqa y le dije a mi esposa que no quería ir, pero luego me dije es sólo un sueño, no seas tonto”, reveló el escritor

Cultura Aumentan ventas de "Los versos satánicos", controversial libro de Salman Rushdie

Después de la sentencia de muerte, Rushdie primero se refugió durante 10 años en Londres, bajo protección, con una vida clandestina hasta 1998, luego se mudó a Nueva York durante las últimas dos décadas.

En la entrevista, el escritor leyó algunos párrafos de su nueva publicación, donde justo describe el momento en que recibió el ataque. Líneas en que afirma que al ver a su agresor pensó “Entonces eres tú, aquí estás”, como si fuera algo que había estado esperando, que provenía del pasado.

En el libro Cuchillo:Meditaciones tras un intento de asesinato, disponible a partir de este 16 de abril, entabla una conversación ficticia con su agresor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El escritor aseguró no haber visto nunca el cuchillo, ni sentir alguna herida y solo percatarse de ello hasta ver su sangre correr por el suelo. Tampoco recuerda haber estado consciente del daño a su ojo durante los 27 segundos que duró la agresión, en el que recibió 15 puñaladas.

“Recuerdo pensar probablemente que estaba muriendo. Y fue algo interesante porque era simplemente un hecho, no era que estuviera aterrado. Y, por supuesto, no había nada, no había coros celestiales ni puertas doradas. No soy una persona que crea en lo sobrenatural, creo que la muerte viene y es el fin. No hay nada que pueda cambiar mi creencia sobre eso. No tuve ninguna revelación, excepto que no tuve una revelación”, dijo el escritor, quien, a pesar de su ateísmo, califica que haya sobrevivido como “un milagro”.