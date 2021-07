Recomendaciones: Qué hacer del 7 al 11 de julio

Una feria con entrada libre, una muestra inmersiva con las obras de Frida Kahlo, un amuleto hecho con tus manos y cine gratis sin salir de casa, son parte de las recomendaciones para esta semana. Entérate qué hacer del 7 de julio al 11 de julio:





TEATRO: FISHTANK, HISTORIAS QUE SACUDEN



La propuesta escénica esta semana es la obra Fishtank, de la compañía Las moscas que vuelan al revés en el teatro La Capilla, que mantiene actividades presenciales y online.

Esta es la tercera temporada de la ópera prima de la actriz, directora y dramaturga Edith Toral, en la que explora la importancia de la toma de decisiones a muy temprana edad y la manera de empoderarse desde pequeña, como dice la actriz, agarrando al miedo de la mano.

“Yo sufrí acoso sexual cuando tenía nueve años y dije, todo esto ¿cómo lo coloco?, ¿dónde lo pongo?, ¿cómo lo escribo?, porque tengo que decirlo, porque, además, no he sido la única niña a la que le ha bajado a esa edad, nadie le explica qué le está pasando y cuando tienes tu primer acoso sexual y eres pequeña no sabes cómo reaccionar ante ello”, menciona la directora.

Cuándo y dónde

La temporada culmina el 29 de julio en el Teatro La Capilla , ubicado en Madrid 13, Coyoacán y vía online. Los jueves a las 20:00 horas más detalles en www.teatrolacapilla.com

DAIMON, UNA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE STREAMING

Está en curso la posibilidad de ver vía online películas nacionales e internacionales de manera gratuita a través de FilminLatino, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), más de 20 propuestas con perspectivas jóvenes, experimentales y elementos visuales innovadores. Excelente plan vacacional.

La programación está dividida en dos secciones: Exterior e Interior, películas que han tenido un exitoso recorrido por festivales de todo el mundo; entre ellas, Una potencialidad de Dana Berman Duff; La Bobina 11004 de Mirabelle Fréville; Harley Queen de Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda y Toro entre aguas de Muriel Escalera, entre otras.

Cuándo y dónde

Culmina el 16 de julio. Es gratis vía FilminLatino. Checa detalles en www.daimon.com.mx

HAZ TU MULETO OJO TURCO EN EL MNCM



El Museo Nacional de las Culturas del Mundo se caracteriza por profundizar y compartir a sus visitantes las costumbres que existen en distintos puntos del planeta; para ejemplo la charla y taller virtual que ofrecerán este fin de semana, en el que abordarán el origen del ojo turco, un amuleto que protege al portador o la lugar donde se coloque, de las malas energías.

Además del conversatorio con Ángel Isidro Morales, del área de Comunicación Educativa del museo, podrás elaborar tu propio ojo. ¡Pon manos a la obra!

Cuándo y dónde

10 de julio, a las 12:00 horas en el canal de YouTube de Museo Culturas del Mundo.

FRIDA KAHLO, LA EXPERIENCIA INMERSIVA

Julio es el mejor mes para evocar a la pintora mexicana pues fue cuando nació (1907) y murió (1954); por eso, para honrarla, la sugerencia es asistir a ver Frida, la experiencia inmersiva; la primera apuesta de este tipo diseñada y producida en México.

Lo que atestiguarás es cómo obras, por ejemplo, Yo y mis pericos, Autorretrato con moño y listón o Columna rota, cobrarán “vida” en los más de 90 proyectores que además van acompañadas música regional y tradicional mexicana, interpretada por mujeres; además, hay una sala interactiva llamada Trazo Libre, donde los asistentes podrán pintar digitalmente, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

A partir del 6 de julio. Hay 10 funciones diarias de las 10:00 a las 19:00 horas en Frontón México, ubicado en venida de laRepública 17, colonia Tabacalera. Más detalles en fridainmersiva.com

SIGUE LA LUZ DE ESTA FERIA

Si te gustan los juegos mecánicos, aprovecha tu tiempo libre para visitar y subirte a alguno de los que tienen Espectaculares García, una familia que tiene 90 años en el negocio de la adrenalina que provocan estos juegos. Actualmente y hasta el mes de agosto, los encuentras en el Parque Bicentenario de la CdMx y en Paseo Fenadu, en Durango. Además, manejan promociones como cualquier parque de diversiones, entre ellas, la pulsera mágica para subirte a todos los juegos y las veces que quieras.

Cuándo y dónde

Hasta el mes de agosto en Parque Bicentenario (CdMx) y Paseo Fenadu (Durango).

DALE PLAY A ESTE PODCAST Y DESCUBRE MÁS ACTIVIDADES CULTURALES

