Jessica Chastain y el director Michel Franco presentan Memory en el FICM 2023

Morelia, Michoacán.- A lo largo de su vida, la actriz Jessica Chastain ha estado en conversaciones con distintas mujeres sobrevivientes de ataques sexuales y de esa manera ha conocido cómo navegaron por su proceso de sanación.

Parte de esta experiencia la trajo a su más reciente cinta, Memory, que se presentó este sábado en el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en la que interpreta a una madre que fue agredida sexualmente cuando era adolescente.

“Estén conscientes o no, todos han estado en contacto con una mujer que ha sido agredida sexualmente”, respondió a El Sol de México en conferencia de prensa.

“Llegando a esta película traje todo eso conmigo, tal vez de alguna manera jugué este rol en el que me conecté con la sanación de las mujeres con quienes había hablado y lo que habían vivido”, agregó.

La película, que fue escrita y dirigida por el mexicano Michel Franco, sigue la vida de Sylvia, una trabajadora social que vive con su hija, para quien todo cambia cuando acude a una reunión de su preparatoria. Al salir de ahí, Saul (Peter Sarsgaard), un excompañero que padece demencia, la sigue a casa, dando inicio a una amistad que los ayuda a ambos a sanar sus respectivas heridas.

Chastain, quien además de esta cinta también terminó con Michel Franco el rodaje de Dreams, platicó que la primera lectura de guion que hizo de Memory fue justo después del estallido del movimiento #MeToo y, dada la conversación que éste generó en torno al acoso, se sorprendió del rumbo de la historia.

“Cuando la sociedad pasa por un momento de despertar, en especial en las luchas de la mujer, ves mucho acerca de venganza, y la gente piensa que las protagonistas van a tomar revancha por el trauma que las sigue.

“Pero lo que me sorprendió en el guion y en la trama es que es acerca de la sanación, acerca de cambiar la energía, porque mi personaje no vive a través de su trauma, sino que logró salir de este cuarto y vivir su vida para ella”, agregó.

Al respecto del perfil de sus protagonistas, Michel Franco subrayó que como director le gusta “poner foco en las personas que generalmente son invisibles".

Me interesa más la gente rota. Que no busca ser perfecta y brillar en sociedad, no soporto esa gente, esa cosa de la perfección la detesto. Me interesa más que mis personajes sean vulnerables.

"Hasta tener un contrato justo"

Jessica se refirió a la actual huelga que el Sindicato de Actores de Hollywood mantiene desde julio y que este sábado cumplió sus primeros 100 días, convirtiéndose así en el paro de labores más extenso de la historia.

La también productora subrayó que aunque por el momento las pláticas están atascadas, hasta que la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés) reactive las conversaciones, “los actores no son los únicos que están sufriendo en este momento, hay mucha gente que está perdiendo su hogar y su derecho a la salud”.

“El 87 por ciento de la unión no tiene acceso a la salud, 87 por ciento de mi unión deben gastar 26 mil dólares al año, mucho tiene que cambiar”, señaló.

Con respecto a la Inteligencia Artificial en el cine, subrayó que se debe “cambiar la manera en la que se comparten las regalías, y los actores hemos estado en una huelga de 100 días, que es la más larga que ha existido".

Pero va a seguir, no vamos a detenernos hasta que tengamos un contrato justo.

Memory tuvo una proyección y alfombra roja en el FICM, y según adelantó el director Michael Franco, ya cerraron negociaciones para su distribución en Estados Unidos, e incluso no descarta la posibilidad de competir por el Oscar.