Marc Tur: “Me declaré gay para apoyar”

El marchista español Marc Tur, quien fue uno de los primeros atletas en declararse públicamente homosexual, confesó que dio ese paso como un mensaje de apoyo para otras personas y por la necesidad de referentes públicos para avanzar en la lucha contra la homofobia.

El atleta originario de Ibiza defiende la importancia de visibilizar la diversidad en el mundo del deporte, incluido el fútbol.

Destacó que este paso lo dio públicamente y que jamás pensó que tendría tanta repercusión, pero que tenía claro que era un mensaje de apoyo, ya que él también tuvo unos referentes que lo ayudaron a desarrollarse como persona y sabe que este tipo de mensajes de apoyo a las comunidades pueden ser de gran ayuda.

De acuerdo con la agencia AFP, el campeón olímpico en clavados Tom Daley fue uno de los referentes de este español y un factor que le dio mucho ánimo y valor.

Tur comentó que este atleta le dio un empujón a pensar que podía ser quien quisiera.

Las reacciones tras el anuncio

El atleta español, que recibió todo tipo de comentarios tras su mensaje, destacó:

"Cuando sacas un tuit estás expuesto a cualquier crítica. No tenía miedo, pero sí sabía que me podía afectar y algunos tuits lo hicieron, pero estaba seguro de lo que hacía. Dentro de mi círculo cercano y en el atletismo no tuve ningún mensaje de rechazo. También hubo gente que me envió sus historias. De todo tipo de edades, hombres y mujeres, diciéndome que no eran capaces de tener la vida que quieren debido a su condición sexual. Me dio mucha rabia y pena leerlas. Otras personas también me dijeron que mi mensaje les había ayudado, que les permitía tener un apoyo más para poder salir. Al final mi tuit tuvo mucha repercusión, pero estas pequeñas historias son las que realmente cuentan, las que tendrían que salir a la luz".

Marc Tur dijo también que tuvo momentos de no aceptarse a sí mismo e incluso situaciones de bullying, pero comentó que nunca llegó a sufrir agresiones físicas, únicamente verbales, y relató la anécdota que hace poco tiempo pasaba con su pareja por el centro de Madrid y sufrió un episodio de homofobia.

El deporte fue una ayuda

"El atletismo siempre ha sido mi refugio, el lugar donde me sentía yo mismo. Es un deporte en el que hombres y mujeres entrenamos muchas veces juntos y nos ayudamos. Si hubiera hecho otro deporte quizá no me hubiera sentido tan cómodo”.

El originario de Ibiza destacó que en deportes como el fútbol, la homofobia será difícil de erradicar, pero tiene bien claro que cualquier ejemplo como el de él, ayudaría para que haya cambios.

"Hay ciertos deportes que se asocian erróneamente a un género. El fútbol, por ejemplo, siempre se ha vinculado a la masculinidad, aunque no sea así. Lo contrario pasa con la gimnasia rítmica y el género femenino. Pero al asociarse el fútbol a lo masculino, existe un ambiente en el que si eres homosexual no se dan los factores ideales para sentirse libre y decir que te gustan los hombres".

El marchista añadió que no esperaba recibir la medalla de oro al mérito deportivo, aunque se alegró mucho de ello porque tenía bien claro que se la pudieron dar a otras personas que han luchado por el colectivo y puntualizó:

“Al final, hoy ya tenemos un camino dentro del colectivo LGBT que hay que seguir mejorando. Como dije hace un año: Ni soy el primero en declararme abiertamente gay, ni espero ser el último".

