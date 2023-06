Dedicación Fitness: el coach Luis Humberto Castillo fusiona la fuerza y la resistencia

La pasión por el deporte corre por las venas de Luis Humberto Castillo Guerrero, un activo joven sinaloense que desde niño inició su recorrido en el mundo del deporte.

“Desde que tengo memoria el deporte ha estado en mi vida, mi papá es deportista y creo de ahí nació mi pasión, yo empecé a entrenar futbol a los 5 años, y a los 15 años me fui a Guadalajara como jugador profesional con el Atlas”, explicó Luis Humberto en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa.

Puedes leer: Siempre fit: el programa con el que Cynthia Villa promueve la disciplina y amor propio

Destacó que mientras estudiaba la carrera de Psicología sin dejar de entrenar, toda su pasión fitness se convirtió en un propósito de ayudar a las personas a ejercitarse y cambiar sus hábitos, y se dio cuenta que podía lograr este objetivo dentro de la industria, ahora ya cuenta con su propia empresa Armada fitness, un lugar de entrenamiento funcional, enfocado en fuerza y resistencia en donde se vive una experiencia única de entrenamiento gracias a las rutinas planteadas por él mismo para un mejor desempeño.

Comentó que Armada tiene como uno de los principales objetivos tratar a todas las personas por igual con una atención más personalizada. “Tratamos de estar al pendiente de cada uno de ellos, corrigiendo posturas, movimientos y que se sientan en un ambiente sano, que salgan de su rutina diaria de trabajo, estrés, que lo vean como un lugar en el que se sientan cómodos”.

Durante la charla Luis Humberto explicó que el realizar un deporte aporta muchos beneficios para la calidad de vida, “nos brinda salud, que es lo que muchos queremos, el hacer ejercicio te libera del estrés, te siente más libre, con más energía, no hay mejor medicina que el ejercicio, la buena alimentación, dormir bien, y todo eso nos lleva a una vida saludable y larga”.

Luis Humberto Castillo Guerrero, coach de fitness. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Luis Humberto cree que la Industria Fitness, está de moda, sin embargo comentó que también ya es un estilo de vida y más ahora con estos entrenamientos funcionales que brindan un buen ambiente de camarería con una buena comunidad.

El experto señaló que el entrenamiento que recomienda es depende de lo que busquen la persona los resultados que quiera para su cuerpo, y sobre si existe un horario adecuado para realizarlo contestó, “cada quien lo puede hacer a sus tiempos, pero sí creo que cuando el ejercicio se hace en el mañana ya traes más energía durante todo el día”.

Ahora Armada fitness cuenta con dos sucursales, Armada Stanza y Armada Terranova, con horarios tanto matutinos como vespertinos, algo muy satisfactorio para Luis Humberto “se siente muy bien ver como tanta gente me sigue y de ver como inicie y como estoy ahorita, yo siempre trato de dar lo mejor de mí y creo que es por eso que la gente está aquí, pero lo mejor es ver que ellos se siente a gusto, que les guste el entrenamiento y es lo que me hace seguir adelante”.

Para concluir el joven aprovechó para enviar un consejo a todas aquellas personas que no tienen el hábito del deporte, “anímense hacer ejercicio, el que más les guste, cualquier actividad, esto les va dar una mejor calidad vida, y siempre será bueno para la salud”.

El coach Luis Humberto Castillo Guerrero. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Más de Luis Humberto

Desde niño mostró su amor por el futbol, una trayectoria que inició en Guadalajara, Jalisco, en donde logró construir las bases de todos los conocimientos fitness que ahora tiene.

El momento clave en su carrera fue cuando años más tarde decide regresar a Culiacán, a causa de una lesión que ya no le permitió continuar con su carrera como futbolista, una decisión difícil para él porque no se veía haciendo otra cosa que no fuera futbol.

Ya en su ciudad natal, Luis Humberto inició en el mundo de los gimnasios en compañía de otros dos buenos amigos, quienes al poco tiempo decidieron tomar caminos distintos.

La pasión por el deporte corre por las venas de Luis Humberto Castillo Guerrero, un activo joven sinaloense. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa





No hay mejor medicina que el ejercicio, la buena alimentación, dormir bien, y todo eso nos lleva a una vida saludable y larga.

Luis Humberto Castillo Guerrero

Para Luis Humberto no existe un horario adecuado para entrenar, cada quien lo puede hacer a su tiempo pero sí cree que cuando el ejercicio se hace por la mañana se trae más energía durante el día.

Redes sociales:

@armadafitness.stanza

@armadafitness.terranova