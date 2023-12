Trópicos Subterráneos | “Mucho más feo” que menos bello

La elocuente expresión de derRocha Moya, en boca de un doctorazgo y un exrectorazgo como gobernador estatal, comunica e informa cuál es el estado de ánimo psicopolítico y patológico de la persona, cuando ha sid@ transformad@ por la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano del Estado-Obrador en el país de las sombras espectrales.

Nunca he tenido cercanía con ningún rector como tampoco con un gobernador, tal vez porque detesto el doctorazgo que ostentan en ciencias políticas y sociales con una autosuficiente ignorancia e insensible conocimiento del ser humano y la condición humana, y cuando llegan a donde están son una representación de la canalla personalidad que el poder, a todo modo, los exhibe estúpida e imbécilmente forrados por adentro y desmadrados por afuera, desarticulados y deslenguados con la cultura política y universitaria del prianismo-perredismo-morenista, machista y machuchón, echando mano del fierro fálico, liberal, autoritario y conservador, sea con la manuela izquierda y/o la manuela derecha, con la bragueta abierta o la boca ensalivada, porque a un ser humano en su condición humana, se le puede despreciar íntimamente, pero a un gobernante, no se le puede sancionar públicamente, por su racismo interior y su clasismo exterior, defendido por el Estado-Obrador, siendo y haciendo lo mismo de lo diferente con el No Somos Iguales:

“mucho más feo que tener a un hijo con discapacidad u homosexual”.

Para derRocha Moya, le va bien por lo mal que la lengua habla por su boca, cuando Emil Cioran advierte lo siguiente:

“En algunos, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la fisiología: su cuerpo es su pensamiento, su pensamiento es su cuerpo”.

En algunos, todo, absolutamente todo es el poder, a todo modo, mandatándose y obedeciéndose por las pulsiones del cuerpo en los pensamientos que son el poder como objeto concreto sobre el sujeto abstracto, porque es “Mucho más feo” que menos bello el ciudadano al ser un ser común y corriente, apreciablemente porque es lo mismo y despreciablemente porque es diferente, porque en algunos, todo, absolutamente todo es el poder, a todo modo, corrupto e impune, violento y criminal, verborrágico y hemorrágico, racista y clasista con el Estado-Obrador, la 4T, Morena, la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano de La Chingada con la prostibularia de la Democracia liberal, autoritaria y conservadora.

En la incontinencia verborrágica que no es intelectual ni conceptual, el recetario del doctorazgo y el manual del exrectorazgo, son un entrecruce en el determinismo de la izquierda con el revisionismo de la derecha, inmersos y dispersos en la ideología de la analogía-coyuntural para re-posicionarse y re-posesionarse derRocha Moya en la gubernatura, Cuen en la UAS-PAS, Tere Guerra “se registra para la alcaldía de Culiacán por Morena”, Madueña como niño perdido con la trompeta de Robespierre: dos universitarios que no son los dos universitarios desnudos y tableteados por narcosicarios que, de modo y de manera tal, lo de “mucho más feo que tener a un hijo con discapacidad u homosexual”, es el rasero modélico, discriminatorio, racista y clasista que campea en los campos universitarios como en las cocinas del fentanilo en el poder, a todo modo, de Sinaloa, observándose algo de alguien demasiado decadente y miserable:

La formación del universitario rectoral, se ha transformado-deformado en el gobernante estatal, pues de la ideología de los enfermos a los enfermos del poder, la juventud y la vejez, en derRocha y en Cuen, les atrae lo mucho más feo” que menos bello, porque en la miserabilidad de la política pública, está la caridad social.