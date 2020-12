En tinta indeleble

Los machistas se resisten a reconocer a las mujeres como iguales, dotadas con la capacidad para ejercer cualquier puesto en la iniciativa privada, en el servicio público, o en la política y más aún si se trata de un puesto en la toma de decisiones, de ahí la existencia del principio de paridad de género en la Constitución, en las leyes generales y secundarias, en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) y en los diversos mecanismos y garantías para hacerla valer.

En estos momentos importantes controversias jurídicas están sacudiéndonos para que las mujeres desempeñen un cargo público sin sufrir menoscabo en sus derechos e integridad personal, por lo que se ha diseñado el Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género operado por el INE.

Se deberá registrar cualquier persona sancionada mediante resolución, sentencia firme o ejecutoriada por conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género a partir del 07 de septiembre de 2020 y con una duración de 4, 5 o 6 años de acuerdo a la falta tratándose de leve, grave, ordinaria, especial o reincidencia, siendo la Unidad Técnico de lo Contencioso Electoral la que determina la gravedad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Al día 20 de diciembre de 2020 se encuentran registradas dos personas, el primero es José Alejandro Ochoa Valencia quien cometió violencia política contra las mujeres en razón de género hacia una diputada local de la LIX Legislatura de Querétaro cuando ostentaba ser Presidente Municipal de Colón, Querétaro , quien permanecerá en el registro durante 4 años. El segundo es José Felipe Mora Hernández, quien agredió a la Síndica del Ayuntamiento que preside en Calakmul, Campeche, su duración en el registro será de 1 año.

En Sinaloa son tres Presidentes Municipales los que han sido demandados por violencia política contra las mujeres en razón de género Manuel Guillermo Chapman Morena de Ahome, Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, en los tres casos se han interpuesto diversos recursos tanto de las actoras como de los demandados.

Respecto a la sentencia del expediente TESIN-JDP-21/2019 al Alcalde Champan por haber cometido actos de violencia política contra las mujeres en razón de género afectando a la Síndica Procuradora del Ayuntamiento que continúa presidiendo, no será registrado pues fue previa al 07 de septiembre de 2020. Es difícil dejar de ver en el acto de disculpa pública indicado en la sentencia el trato indignante en medio de gritos y ofensas para la víctima, sin fuerza pública alguna que resguardara su integridad, las y los presentes estaban ahí para aplaudir y defender al agresor.

En tinta indeleble no se borran los agravios, ya se anota y no en hielo y no con lápiz, se anota en los libros de la historia y con tinta indeleble.

Dedicada a María de los Ángeles Arechiga, precursora del feminismo en Sinaloa, fundadora del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (C´MAS) y entrañable amiga.