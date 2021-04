Empresarios en la política

En los modelos de los gobiernos anteriores se vendió como la panacea la idea de apoyar a los empresarios, para que generaran mayores oportunidades de empleo y eso les abrió la puerta a algunos para la incursión en la política. El discurso de apoyo a la iniciativa privada (IP) y con ello incentivar la creacion de empleo no se oye tan mal, de hecho es una más de las muchas maneras de crear el bienestar social, solo que en la era tecnócrata y en la neoliberal se torció todo tipo de leyes y se pasó por encima de todos los derechos de los trabajadores para poder crearles condiciones de explotación a los grandes inversionistas que si generarón más empleos, pero con sueldos precarios y condiciones de trabajo inhumanas.

Entonces descubrieron los inversionistas y los empresarios que cuando ellos incursionan en la política pueden lograr mejores condiciones de ganancias sin necesidad de retribuir en gran medida al país y a sus trabajadores, de manera que la visión empresarial actual solo crea oligarquías, explotación humana y sobre explotación de los recursos naturales. Hay más dinero pero para los que tienen dinero y más trabajo con poco sueldo y prestaciones para la clase trabajadora.

En la actual gubernatura que padecemos en Sinaloa y en la anterior la de Malova (el de los tornillos, el bailador) se le entregó a una de las familias más poderosas del estado la dirección de esta y logramos lo que ya sabíamos, mas dinero para los Coppel y mas empleos precarios y con menos derechos para los trabajadores.

Hoy nos vienen a ofrecer otra vez, que esta vez se van a comprometer a generar mejores condiciones económicas en el estado siempre y cuando se les de todo el apoyo y las diputaciones a sus empleados y sobrinos, debemos entender de una vez por todas que lo mas sano que le puede pasar a este país es que los empresarios se dediquen a las empresas y a pagar impuestos.

A cambio de favores y prestarse a corruptelas los empresarios se han hecho de capital y permisos que van desde la explotación en áreas protegidas, hacerse de la vista gorda las secretarías a la hora de sus verificaciones, pagar a jueces corruptos adquisiciones de bancos por hacer campañas negras, o impunidad a la hora de negligencias y accidentes, no se nos olvidan las 6 empleadas que estaban encerradas haciendo inventario y murierón calcinadas a costa de ello y ahora hay que escucharlos hablar de valores.

Sinaloa uno de los estados donde están dos de las marca mas reconocidadas del país pero también es uno de los estado donde hay mas empleos mal pagados y mayores operaciones de outsourcing o subcontrataciones que violentan los derechos ¿de verdad creen que los hijos de los caciques de este estado van a representar a la clase trabajadora y los intereses de los pobres en alguna cámara o en el gobierno del estado? ¿Acaso hay que escucharlos otra vez quejarse en la tribuna porque hay diputados que no usan traje sastre en las sesiones?

No estudian en las escuelas de nosotros, porque devaluaron desde las cámaras la

educación para crear un sistema donde se educa a los explotados y otro que es inalcanzable para que estudien los que explotan; devaluaron las instituciones crediticias para que no tengamos acceso a un crédito y hacerles competencia y cuando llevarón a estas instituciones a la quiebra las salvarón con los recursos de la nación; devaluaron las instituciones energéticas para hacerlas obsoletas y comprarlas a precios de nada y luego poner sus propias empresas subsidiadas por el gobierno.

Competir con ellos es imposible porque ellos no pagan la luz como la paga el taquero o el abarrotero, pues ellos torcieron la ley para poder sostener precios en donde la competencia para ellos no fuera de piso parejo, torcieron la ley e inventaron el outsourcing, hasta nombre en ingles le pusieron para que no te dieras cuenta que te explotan o que entiendas que se te explota con estilo.