Locatarios del mercado de la Juárez prevén aumento en ventas

Mazatlán, Sin.- Los locatarios del mercado de la Juárez, en Mazatlán, anticipan un incremento en sus ventas por las festividades que se aproximan, como el Día de la Independencia, Halloween, Día de Muertos y Navidad.

Bernardo Osuna Zamora, presidente de la Unión de Locatarios del mercado, señaló que aunque las ventas relacionadas con estas celebraciones suelen ser de corta duración, generan un impulso significativo en algunos sectores del comercio.

Puedes leer: Gobierno de Mazatlán reporta página que difunde hechos falsos de violencia en Mazatlán

"El 16 de septiembre y Halloween son fechas que, aunque breves, nos permiten vender más, especialmente en lo relacionado con accesorios y ropa alusiva", explicó Osuna Zamora.

Los comerciantes del mercado ya se preparan para ofrecer productos específicos para las festividades patrias, como trajes tradicionales para niños que participan en desfiles y festivales escolares, así como accesorios como corbatines y diademas alusivos a la fecha.

"El movimiento se va a ver de aquí al viernes, cuando son los festivales", comentó, subrayando que la demanda se concentra en los días previos a los eventos.

Osuna Zamora también destacó que el comercio se ajusta a las tendencias de moda de cada año, ya que los productos que no se venden durante estas fechas específicas suelen perder vigencia.

"Nos medimos en los productos porque si no los vendes ahora, ya no los vas a vender hasta el año que entra, y puede que para entonces ya no estén de moda", señaló.

Esta situación obliga a los comerciantes a ser estratégicos en sus inversiones para aprovechar al máximo las ventas en estas cortas temporadas.

Aunque las ventas para las festividades de septiembre y octubre son limitadas, Osuna Zamora expresó su optimismo respecto a la temporada navideña, que tradicionalmente trae consigo un repunte significativo.

"Diciembre es una época buena para todos, y esperamos que este año no sea la excepción", comentó, al añadir que las expectativas son altas para esa fecha, cuando las compras suelen aumentar en todos los sectores del mercado.