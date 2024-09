Gobierno de Mazatlán reporta página que difunde hechos falsos de violencia en Mazatlán

Mazatlán, Sin. El alcalde Édgar González informó que reportó a la Policía Cibernética y también al área de inteligencia del Ejército páginas de Facebook que difunden información falsa sobre hechos violentos en Mazatlán.

El munícipe señaló que sin tener elementos, estas páginas dan testimonio de hechos que no ocurren y que pueden poner en crisis a la ciudadanía, a propósito de lo ocurrido en la capital del estado este lunes.

"No hay que hacer caso a esas publicaciones, de hecho reportamos esa publicación, la reportamos también a la Policía Cibernética, al Ejército esa página en específico, porque ha venido, sin tener elementos, que da por hecho un testimonio que incluso no lo está dando la propia autoridad, que no tiene elementos para hacerlo, es algo que pueda meter en problemas, en crisis a la propia ciudadanía", dijo.

Agregó que la gente en muchas ocasiones hace caso de todo lo que ve en redes sociales, por lo que hizo un llamado a verificar de dónde viene ese tipo de información.

"Ese tipo de páginas que acostumbra a tirar la piedra y esconder la mano, pero que no dan la cara, pero que sí se puede hacer la investigación a través de la Policía Cibernética y que el propio Ejército debe de actuar en ese sentido", agregó.

González reiteró que en el caso de Mazatlán todo está en orden.

"Todo sigue en orden, todo normal, sin problema y las actividades normales que tiene el puerto, no se ven trastocadas en ningún momento", reiteró.

Para saber

Una de las páginas a las que hizo referencia el alcalde es "Puerto de Mazatlán", la cual publicó el lunes por la noche “Evite salir, va a ser una noche muy movida reportan aeronave de la Sedena sobrevolando en Mazatlán".

La página, según su historial, se creó en 2015 bajo el nombre de Químico Benítez Torres y cambió su nombre en mayo de 2023 por Puerto de Mazatlán.