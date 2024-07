Trópicos Subterráneos | El Faro-La Tirolesa

“En alerta y bajo pronóstico reservado (a) la vida social y cultural”, El Faro-La Tirolesa, por confrontación e impacto de intereses socio(s) ambientales y económicos, ni más clara y contaminada que la situación, la condición y la posición de los empresarios y los ambientalistas en el asunto público y el problema social para la conservación y la explotación del Faro-Tirolesa en el turismo cultural, a consideración, de lo que se sienta y se entienda por la apropiación de un lugar que los marismeños-mazatlecos lo alcanzan a ver como algo al que se puede subir, estar y bajar después de gozarlo-usufructuarlo como cualquier turista que hace lo mismo: gozarlo y usufructuarlo, pues para eso están el municipio, el patronato y el empresario con sus intereses socio(s) ambientales y económicos, viéndose desde las bajuras los alcances de las alturas en la confrontación de quienes están a favor o en contra de lo que se debe ser y hacer con El Faro y La Tirolesa.

Se quiera aceptar o no, El Faro-La Tirolesa, son un negocio desde la apropiación de un lugar como un producto sucedáneo de la conservación-sustentable y/o la explotación depredable con la miserabilidad de esa cosa que se llama turismo cultural, sea a ras de la tierra como a vuelo en el cielo con su puente de cristal, donde el océano-mar Pacífico, la ciudad y el puerto son las Olas Altas de una carnavalización de lo carnavalero y lo carnavalesco

“Red Petroil acusa a Cultura de conflicto de intereses por el Faro: Alcalde”, quedando en medio Raúl Rico, y Edgar, Augusto 11, como vocero de Red Petroil y consejero de Raúl, pues, “El primer edil dijo que siempre se ha pedido al Instituto que evite involucrarse en actividades ajenas a su fin”, como si El Faro-La Tirolesa no tuvieran relación con el negocio del turismo cultural cuando el instituto de cultura es de turismo y arte, entonces, ¿qué es lo propio o lo ajeno al solo fin del carnaval-carnavalero-carnavalesco en cultura, porque tal vez sí o quizás no, el negocio del faro-la tirolesa, es el negocio del edil-en redil con RedPetroil?

Leamos la definición del culto-inculto Edgar, Augusto 11, de Cultura:

"Ahí en Cultura siempre ha sucedido eso, ahí usan las instalaciones indebidamente, espero que este no sea el caso, porque las instalaciones no deben ser usadas para nada de eso, para intervenir en un conflicto hemos pedido que evite al máximo el estar utilizando equipos, no solamente hablo de audiovisuales, Cultura tiene de todo, en muchas ocasiones hay gente, escuelas que te solicitan para un bailable un templete, que te solicitan vallas, que te solicitan equipo, para que seamos muy cuidadosos y llevemos un control muy riguroso".

La definición utilitarista del edil-en redil de la cultura marismeña-mazatleca, es lo que siempre ha jodido y jode entre una cultura política y una política cultural jodidas, porque siempre ha sido el carnaval de la carnavalización en cultura, turismo y arte, o cómo el turismo cultural jode el arte y la cultura desde la Joya de la Corona, y no de la Pacífico, Mazatlán está de Moda y otras atracciones como las luminarias, las basuras y las aguas negras.

Eso sí, es tiempo de que Raúl Rico y el cronista de la ciudad, Enrique Vega, se definan, desde los puestos que ocupan, como empleados de la cultura, el turismo y el arte, en el ayuntamiento municipal marismeño-mazatleco, porque del director al apuntador del instituto, lo que hacen es carnavalizar lo céntrico con lo periférico, porque es la parte y el todo de lo que cada presidente municipal lo define, culturalmente, como lo hace Edgar, Augusto 11 y como lo economiza RedPetroil y Amado, El Gentrificador, Guzmán.

El asunto público y el problema social y cultural de El Faro-La Tirolesa, en alerta con pronóstico reservado, de nublado a lluvioso, luminarias fundidas y basuras dispersas sobre aguas negras encharcadas, los amantes de los lugares amados como los lugares de Ernesto y Amado, el cerro del crestón con el faro-la tirolesa, deben serse y hacerse lo que fue, es y será: un espacio vital biosocial y cultural con una biopolítica que debe ser un derecho y hacer un deber de cuidarlo hasta de la gente y de los demás, de los otros y de nosotros mismos como del turismo, porque del impacto ambiental al equilibrio ecológico, lo que importa más es la sustentabilidad natural, y no, la comercialidad empresarial.

Misiva-Mínima/SemData: se recomienda leer “Paloma Pasajera/Los faros reclamados por el mar”, con Texto de Agustín B. Ávila Casanueva en la revista “Este País”, extrayendo la siguiente cita textual:

“Los faros fueron construidos para caer ante el mar, derrotados por el tiempo. Pero están cayendo mucho más rápido de lo que deberían.”

Para la autoridad municipal, el empresario y el ambientalista locales, a reconsideración social y cultural, El Faro-La Tirolesa, la apropiación y la explotación como producto sucedáneo del turismo cultural para gozarlo-usufructuarlo, cuidarlo o depredarlo, los marismeños-mazatlecos, que son los primeros en-enterarse a través del mito(te) de la carnavalización y que siempre se quedan bailando con la más fea de la belleza, sea la perla y la corona con la moda, la Estrella de Palacios, es y será quien convoque a una revolución de las conciencias con el humanismo mexicano al pueblo bueno y sabio, marismeño-mazatleco, (de y para) poner en su lugar a El Faro-La Tirolesa por andar exhibiéndose con el Edgar, Augusto 11 y el Amado, Gentrificador, Guzmán, y, Los Ambientalistas, no porque sea el cambio climático con la elevación de los mares, sino por el cambio en el uso del suelo de lo natural a lo comercial, haber-a ver quiénes lo cuidan mejor o lo venden peor, mientras que los gatos de El Faro y/o de La Tirolesa seguirán siendo los gatos que no son gatos de nada, de nadie y de alguien por aquellos que les gusta el servilismo sociocultural de la carnavalización en lo carnavalero y lo carnavalesco.

En el jardín de Bajo el volcán, de Malcoml Lowry, la advertencia:

¿LE GUSTA ESTE JARDÍN?

¿QUE ES SUYO?

¡EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN!