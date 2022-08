Los que no están en la agenda de la prevención de la violencia familiar: ellos, los niños

El pasado 13 de julio de 2022, se dieron cita los secretarios generales de los ayuntamientos de los 18 municipios de Sinaloa, instituciones afines y organizaciones civiles convocadas a la primer sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF); de parte de la Presidenta del Consejo, la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) Dra. María Teresa Guerra Ochoa, se dirigió una invitación a quien corresponda para acudir en representación de la organización civil Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (C´MAS). Ese “a quien corresponda” me recordó cómo las mujeres a veces no somos nombradas ni en el papel.

Durante la sesión, hubo discursos de parte de la Secretaría Guerra, de la directora de CEPAVIF Rosa María Gámez Mendívil, reconocida por su experiencia en capacitación y trayectoria en esa loable institución. Algunos secretarios de los ayuntamientos y representantes de titulares del gabinete estatal también hicieron uso de la voz, como fue en el caso de Secretaria de Educación y Cultura (SEPyC) quien señaló que se ven saturadas de programación de instituciones que pretenden llevar a cabo tareas de prevención de las violencias. La mayoría de las voces que se hicieron notar, refirieron la importancia de trabajar a favor de las mujeres, tal vez confundiendo la sesión con las respectivas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, eso nos habla de curvas de aprendizaje y de la necesidad de capacitación de nuestros funcionarios y funcionarias.

Si bien es cierto, en el actual periodo de gobierno del estado de Sinaloa, se han sumado y priorizado los esfuerzos para colocar en la política pública el tema de la violencia hacia las mujeres con una reingeniería organizacional de las instituciones que coinciden en esta labor, Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), CEPAVIF, e Instituto Sinaloense de las Mujeres hoy SEMUJERES y responsable de su coordinación; con ello se ha logrado poner la violencia de género en el mismo plano de los grandes temas de gobierno en la discusión y toma de decisión, o sea hoy la titular de SEMUJERES se sienta en la misma mesa y con el mismo nivel que el resto de los titulares del gabinete estatal, a lado del gobernador Rubén Rocha Moya.

El orden del día de la Sesión del Consejo, incluyó la presentación de la propuesta del Programa para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, donde se mencionó que es la primera vez que se diseña un programa de este calado de parte de CEPAVIF, sus tres últimas directoras fueron Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez actual Subsecretaria de SEMUJERES, Martha Ofelia Meza Escalante, y Gabriela Inzunza Castro. El documento fue puesto a disposición de las y los participantes para su análisis, revisión y remisión de observaciones.

El programa refiere a la violencia hacia las mujeres, su contexto e indicadores, a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, añadiendo con ello a las niñas dentro de las estrategias del programa. En el subtema de violencia familiar como marco conceptual, nuevamente refiere a la violencia hacia las mujeres delimitada al ámbito familiar y estadísticas conocidas de la encuesta de la dinámica en los hogares (ENDIREH, 2016).

En cuanto los servicios que ofrece CEPAVIF, se distingue que son para USUARIAS, y tratándose de temas relacionados con la perspectiva de género, el lenguaje importa, hablar de ellas, y ellos no es lo mismo, inclusive desde las páginas de facebook que promocionan su imagen personal y sus acciones, los discursos de las titulares de estas sensibles instituciones hablan de todas, todos y todxs.

De tal manera se observa en el programa que CEPAVIF es otra instancia gubernamental que atiende a las mujeres en situación de violencia familiar, más no a todas, todos y todxs víctimas de la violencia familiar, sino las mujeres y niñas, y por ahí algún niño que llegó acompañando a su mamá, ¿esto podría ser considerado duplicidad de funciones o suma de esfuerzos?...considero que al proyecto de reingeniería no le alcanzó el tiempo o las especialistas para el análisis del papel y del impacto que tiene y podría tener CEPAVIF; no dirigir acciones a los niños como población objetivo además de invisibilizarlos, afecta la labor de prevención, pues los lamentables números dicen que son ellos, los hombres, los mayores generadores de violencia en el ámbito familiar.

¿Será que el tema de niñas, niños y adolescentes y la violencia de género no caben al mismo tiempo en la agenda de SEMUJERES?, sino del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Nuria Alejandra González Elizalde y ese sea el motivo por el cuál SEMUJERES no es integrante de este otro sistema de coordinación de política pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Por último ¿Es o no es competencia de CEPAVIF trabajar con las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia familiar?