De feminismo, feministas, “feministos” y machistas

El movimiento feminista recoje una valiosa historia, llena de valentía, rebeldía, y pensamiento crítico, que cuestionó a los más importantes influencers del siglo XIX, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, y Nietzche, que invisilizaban a las mujeres y sustentantaban su exclusión en la ciencia y el humanismo.

El movimiento irrumpió con ideas como las de los (las) seguidores de Locke, que no reconocían ni leyes ni discursos que las consideraba inferiores a los hombres, entonces comenzaron a incendiarlo, a romperlo todo, y poco a poco fueron prescindiendo del atentado, para manifestarse pacíficamente, o con otras formas como las que hoy conocemos: huelgas, panfletos, carteles, y mìtines.

Las feministas han ido por cada uno de nuestros derechos: el trabajo, los bienes económicos y patrimoniales, el estudio, el voto, el divorcio, la custodia, la igualdad, una vida libre de violencia, la paridad en todo. Se los debemos a ellas, a esas mujeres tan diversas en formas, colores, personalidades, y posturas. Se atrevieron a romper con la mística de la feminidad, y con mucha fuerza llevaron a cuesta una revolución. Y porqué no decirlo, también hubo y hay algunos hombres, aliados en este movimiento.

Del otro lado están los que se montan en la agenda, los “feministos”, qué hablan por nosotras, por lo que nos conviene, porque nos aman, porque de una mujer como nosotras nacieron, están en todos los poderes de gobierno, en las organizaciones civiles, en los partidos políticos, en los sindicatos, y en el sector privado.

Están en las mismas organizaciones civiles de mujeres, dándonos todo su respaldo, con la figura de asesores. En los partidos políticos presidiendo presentaciones de libros sobre los desafíos de las mujeres. En los colegios y organizaciones de abogados enviando día a día mensajes religiosos dónde ofrecen sus bendiciones en lugar de análisis jurídicos, preocupados y ocupados en los cuerpos y sexualidad de las mujeres y la terrible amenaza qué es la despenalización del aborto.

Están las que se aterran de nuestra propia libertad, qué más machistas que los machos, juzgan a las mujeres y a las feministas por ser y actuar, se oponen a los cambios en los roles y estereotipos socioculturalmente asignados a los hombres y a las mujeres, “está bien que trabajen, pero que no descuiden a los hijos”, “está bien que ahora anden en la política, pero que se den a respetar”, “que salgan a marchar por la violencia, pero que se porten bien” suelen decir, y luego está la directora de la prepa Sandino.

Estamos todas, todos, y todxs, apoyándonos o juzgándonos, metiéndonos el pie o impulsándonos para qué hombres y mujeres seamos iguales en los hechos y en el derecho; en Qatar, Paola Shietekat, mexicana, musulmana, de 21 años, le ha sido muy difícil, costoso y contraproducente haber denunciado una agresión sexual; para su agresor fue muy sencillo fingir una relación de noviazgo; para la autoridades de Qatar la conclusión fue inmediata: tenian una relación extramarital y eso está penado con siete años de cárcel y por ser una mujer religiosa la condena incluye 100 latigazos.

En Culiácan, en la preparatoria Augusto César Sandino de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las estudiantes denunciaron en redes sociales haber sido violentadas en su integridad física y emocional debido al largo de su falda. Les distrajerón de sus actividades escolares, las tocarón sin su consetimiento para verificar el color de su shorts interior y tomarles medidas, las acusarón de provocadoras de agresiones sexuales, las responsabilizarón en caso de ser violadas, las expusierón, ridiculizarón y obstaculizarón su derecho a la educación, e integridad personal, entre otros.

Las mujeres podríamos estar cubiertas de pies a cabeza, usar hiyab, nigab, o una burka y de cualquier manera ser víctimas de una agresión sexual, porque además de ser un ejercicio de poder abusivo que no se detiene por el largo de una falda, existe un entramado de formas de pensamiento, normas e instituciones que promueven mensajes de discriminación y de violencia, como los que se presumen fueron dichos por la funcionaria escolar uaseña: “no quiero que anden igual de putas como las de la Allende, y si las violan o las matan afuera, no es nuestro problema”, “si quieren venir bichis, anótense en está lista, y ya afuera no es nuestro problema si las violan o las matan”, supongo que esta última frase refiere a la carta responsiva que alegan las alumnas, fueron obligadas a firmar.

El próximo 08 de marzo les ruego NO regalen flores, chocolates y abrazos, no es 14 de febrero, es una fecha para reflexionar lo que estamos viviendo y conmemorar los logros de esa lucha, la feminista. Les invito a unirse a los actos de protesta pacífica qué van a realizarse, como las marchas que las organizaciones estan convocando en Culiacán: la primera a las 10:00 de la mañana que sale del Ayuntamiento de Culiacan hacia Palacio de Gobierno, y la segunda a las 3:30 de la tarde, de Catedral hacia el Parque Acuático, dónde habrá una muestra cultural de mujeres creadoras.