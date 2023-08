Cuando la casa solar de Antonio López Sáenz sea el museo será doblemente solar: la presencia y la ausencia de quien la vivió y la habitó.

Para cuando el eclipse solar total y el turismo cultural, en Mazatlán, sean un lugar para observar el fenómeno cósmico y comercial desde la tierra de abajo al cielo de en medio y al mundo arriba, hasta ese día-noche nos daremos cuenta de lo miserables que somos como habitantes en una ciudad-puerto, donde la carnavalización con las luminarias, las basuras y las aguas negras son un espantajo urbano en el país de las sombras espectrales.

Una interpretación crítica a la transformación de Mazatlán para venderse-comprarse para el turismo cultural, la oferta y la demanda, la apropiación y la explotación, no es más que la desmedida reproducción de los lugares comunes con la permisividad de que lo antiguo es reciclable en lo moderno y abandonado y derruido en el presente, lo que es una ganga con tanga en el impudor de lo provinciano y lo púbico de lo cosmopolita, pues en la rehabilitación de los monumentos en la zona costera, se debe seguir mostrando el cobre (pintado) para darle vida a lo que existe como una visión grisácea ante el mar de fondo con Jacques Cousteau parado sobre un timón en Olas Altas, dirigiendo a los depredadores del turismo cultural.

La obra artística, pictórica y escultórica, íntima y pública, de Antonio López Sáenz, es un referente autocrítico, socioestético y cultural de lo que fue en el pasado y lo que no es en el presente Mazatlán, sobre todo, de la arquitectura vertical más material que humana, cuando el tiempo y el espacio en la arquitectura horizontal de ALS es dimensionalmente humana, no porque ALS la haya inventado del pasado, sino porque sería abandonada en el presente, porque Mazatlán no debía ser más el Viejo Mazatlán y sí el “el apropiado” Centro Histórico del turismo cultural, donde la identidad y la pertenencia marismeñas-mazatlecas no están por ningún lado, por más que se le dé vueltas a la plazuela Machado, y menos en carnaval, lo que para ALS, ir y sentarse a una banca de la Machado, había que hacerlo por las tardes, porque para la noche iba a llegar la gente desmadrosa, porque ALS era mordazmente elegante y sencillo para decir con sus palabras lo que veía en la gente y en las cosas, en lo que su obra hay la reminiscencia de la conversación y la convivencia, el cortejo y el festejo, el tiempo y el espacio no carnavalescos y sí el ocaso del esplendor en lo fue su espacio humano en su tiempo artístico.

El eclipse solar total y el turismo cultural en Mazatlán, (que no es la obra de Antonio López Sáenz), deben, por el derecho cultural, valorar autocríticamente qué es lo corresponde al instituto en lo cultural, en lo turístico, y, en lo artístico, desde el Premio de Pintura Antonio López Sáenz, porque si para Raúl Rico la obra de ALS es:

“Su obra lo trasciende porque es un legado universal, su obra ha traspasado las fronteras, todos los que habitantes esta ciudad y el estado, nos reflejamos en su arte”.

Miguel Ángel Muñoz, en 2015, observaba:

"Los premios de pintura cumplen con ciclos, cuando ya empiezan a ganar los mismos artistas caen en una inercia y esto deja de entusiasmar a los pintores, que dejan de participar, debe haber más competencia, debe dejar de ser un premio estatal, para que haya confrontación. El Antonio López Sáenz, como premio estatal, ya cumplió su ciclo, cumplió su labor de hacer crecer a algunos pintores de este Estado, ahora es tiempo que estos pintores concursen con otros artistas".

La convocatoria actual es la siguiente:

“Pueden participar artistas originarios de Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit. Los interesados pueden participar con sus obras en dos formatos: bidimensional (pintura, gráfica, fotografía y video) y tridimensional (escultura, instalación y objeto). El tema y la técnica son libres”.

De acuerdo a lo expresado por Raúl Rico:

“todos los que habitantes (sic) esta ciudad y el estado, nos reflejamos en su arte”.

Esperando que: todos los que habitamos esta ciudad y el estado, nos reflejamos en su arte, no como parte de la carnavalización marismeña-mazatleca, y sí como parte de lo que es el arte y la cultura, pero no del turismo cultural, pues como lo dijo el gobernador derRocha Moya:

“López Sáenz era un hombre universal que deja un gran legado”.

Esperando que el legado en la casa-museo solar, no lo afecte el eclipse solar total con el turismo cultural, las luminarias, las basuras y las aguas negras por la calle Libertad.