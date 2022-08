Por violencia en Ciudad Juárez fueron detenidas seis personas: Ricardo Mejía

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que la madrugada de este viernes fueron detenidas seis personas integrantes del grupo delictivo Los Mexicles, quienes presuntamente participaron en los eventos violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El funcionario explicó que al interior del Cereso estatal número 3, el grupo conocido como Los Chapos fueron atacados por el grupo Los Mexicles resultando 20internos heridos y 2 muertos.





"Se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo la riña entre los grupos rivales dejó 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones".

Tras el enfrentamiento, Los Mexicles atacaron a la población civil dejando 10 muertos, entre ellos 4 personas que realizaban un control remoto radiofónico.

"Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo se encuentran cuatro personas que estaban afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional haciendo un control remoto y que pertenecían a la estación Mega Radio, entre ellos el locutor Alan González".

Finalmente Mejía Berdeja explicó que el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos ya se encuentra realizando las acciones correspondientes.

AMLO lamenta el hecho

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia ocurridos este jueves, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el enfrentamiento entre dos grupos rivales y posteriormente ataques de uno de estos grupos a la población en la ciudad, provocó la muerte de dos personas en el Penal y nueve en las calles.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población, no solo fue el enfrentamiento de dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente".

