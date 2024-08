Teología de la Liberación, la guía del padre César que atiende migrantes desde hace 18 años

El padre César Augusto Cañaveral Pérez se ha dedicado a atender migrantes de diversas nacionalidades que ingresan por la frontera sur de México en busca del "sueño americano". El originario de Cacahoatán, Chiapas, municipio fronterizo con Guatemala, fue ordenado sacerdote de la iglesia católica en 2005, y desde su llamado tuvo la convicción de ayudarles.

Al vivir cerca del flujo migratorio y las vicisitudes que enfrentaban los migrantes en su paso por la zona, el padre César fue impulsado por el entonces obispo de Tapachula, Leopoldo González, para estudiar la licenciatura en Teología en la Pastoral de la Movilidad Humana, y posteriormente el doctorado en Roma, Italia.

Desde que finalizó sus estudios se dedicó a atender migrantes, pues es responsable en la Diócesis de Tapachula de la Pastoral de Movilidad Humana y director del Albergue Diocesano "Belén", donde el "amar a los pobres, principalmente a los migrantes" ha sido su filosofía de vida.

Yo le pedí a Dios que me concediera la gracia después de ordenarme como sacerdote e involucrarme con las personas más vulnerables, pensaba que eran los enfermos, presos o pobres, pero el señor me encaminó con los hermanos migrantes.Padre César Augusto Cañaveral.

¿Qué es la teología de la liberación?

De acuerdo con el padre César Cañaveral, la teología de la liberación es un movimiento que busca hacer presente a Cristo en las realidades que enfrentan los más oprimidos y pobres, en este caso los migrantes, con la finalidad de "liberarlos" de su "esclavitud, desgracia y pecado".

Además, con la teología de la liberación, el padre busca "hablar por aquellos que no tienen voz y los que no son escuchados, porque esa es la esencia del evangelio".

Padre César Cañaveral. Foto: Marvin Bautista / Diario del Sur.

Reconoció que el trabajar a favor de los migrantes le ha ayudado a madurar en la fe, porque le ha permitido creer más a Dios en ellos, porque la Biblia dice: "Tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve de forastero y me hospedaste".

En palabras del padre César, es necesario llevar a la vida diaria el evangelio y no quedarse solo con Cristo los domingos, pues deben llevarlo a las obras de caridad, "encararse con el pobre y ayudar a quien lo necesita, en este caso los migrantes".

El padre César Cañaveral ha ayudado a más de 500 mil migrantes

A lo largo de 18 años, el padre César Augusto Cañaveral, como responsable de Pastoral de la Movilidad Humana y director del albergue Diocesano Belén, ha ayudado a más de 500 mil migrantes de diversas nacionalidades y continentes, a quienes les han brindado comida y refugio seguro.

El trabajo no ha sido fácil, se ha enfrentado ha diversos problemas con los gobiernos, quienes "no quieren ver esta desgracia humana y generan mayores sufrimientos a los migrantes".

El padre César Cañaveral hablando con una migrante. Foto: Marvin Bautista / Diario del Sur.

Es una impotencia ver la realidad que enfrentan los migrantes y preocupación al ver cómo las estructuras de gobierno no están dando resultado en la atención a este sector, y al contrario les generan más problemas en su caminar.Padre César Augusto Cañaveral.

El padre César mencionó que si bien este número en atención pareciera mucho, reconoce que hace falta más por hacer, por lo que está caminando junto con la iglesia en la frontera sur, y mientras Dios le conceda la vida seguirá siendo "el pastor de los migrantes".