Semefo de Jalisco tuvo el cuerpo de María Guadalupe durante 8 años mientras su mamá la buscaba

El Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco resguardó durante 8 años el cuerpo de María Guadalupe Alcalá Macías, mientras su mamá, quien ya había acudido a las autoridades, pasó todo ese tiempo buscando a su hija en la calle.

María del Rosario Macías, mamá de la joven de 16 años, salió a trabajar el 24 de marzo del 2016 de su casa en el fraccionamiento Eucaliptos, en el municipio de Tlajomulco, pero cuando regresó su hija había desaparecido.

María del Rosario narra que en 2016 quiso presentar la denuncia ante el Ministerio Público, y solicitó una toma de ADN, pero se la negaron.

“No me la recibieron porque ya había pasado tiempo. Me dediqué a buscarla personalmente. Ese mismo año fui al Semefo, me dijeron que no estaba ahí. Me enseñaron fotografías pero no reconocí nada, les dije que me hicieran la prueba de ADN pero me dijeron que no”, recuerda la mamá de María Guadalupe.

Autoridades localizaron el cuerpo de la joven en septiembre de 2016, seis meses después de su desaparición, en un domicilio cercano a su casa, y apenas hace un mes el Semefo le avisó a María del Rosario que su hija había estado bajo su resguardo todo este tiempo.

Le tomaron la muestra de ADN y el martes pasado le confirmaron que sí se trataba de su hija, cuyo cuerpo fue entregado el miércoles.

Siento impotencia porque todo el tiempo la estuve buscando en la calle para que por un mensaje me dijeran que podría estar aquí mi hija, con nombre y apellido

La joven desapareció en el Fraccionamiento de Eucaliptos de Tlajomulco el 24 de marzo del 2016. Foto. Cortesía

Jalisco no el único estado donde los servicios forenses han caído en estas situaciones: el pasado 11 de julio una madre en Zacatecas denunció durante un foro en el Congreso local que el Servicio Médico Forense de la entidad tardó 8 meses en notificarle que tenían el cuerpo de su hijo.

Virginia de la Cruz, madre del joven, aprovechó el foro de consulta ciudadana para acusar que el cuerpo de su hijo, quien desapareció el 2 de noviembre del 2023, estaba bajo custodia del Semefo desde el día 30 de ese mismo mes.

"Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo. Pero nunca me llamaron. Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo, y nunca me dieron razón –denunció Virginia entre lágrimas y gritos– mi hijo no se drogaba, trabajaba decentemente. ¿Por qué nos tratan así? ¿Cuántas madres buscadoras están en la misma situación, arriesgando sus vidas mientras ustedes no hacen nada?".

Cuerpo de María Guadalupe fue enterrado sin identificar

El gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, detalló que el cuerpo de María Guadalupe fue enterrado sin identificar en el panteón de Coyula, en Tonalá.

Acusó que las malas prácticas del Semefo durante la administración de Aristóteles Sandoval provocaron que el cuerpo María Guadalupe Alcalá permaneciera tantos años sin ser identificado.

“Al inicio de la presente administración, desde el proceso de entrega recepción, se dio cuenta de distintas irregularidades en los procesos realizados por las entonces autoridades del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses (IJCF); estas anomalías fueron documentadas e integradas en una carpeta que se hizo llegar a la Contraloría Estatal y a las que se les dio seguimiento jurídico puntual", detalla el gobierno de Jalisco.

Sobre el caso de la joven de 16 años abona que el mal procedimiento para integrar el expediente básico no permitió la identificación del cuerpo, hasta que en mayo de 2022 fue exhumado para determinar de quién se trataba.

Ese mismo se exhumaron 240 cuerpos de Personas Fallecidas sin Identificar del Panteón de Coyula, en un procedimiento acompañado por colectivos de búsqueda.

Trailers de la muerte en Jalisco

En septiembre del 2018, unos meses antes de que terminara el gobierno de Aristóteles Sandoval, fueron localizados dos trailers con 270 cuerpos sin identificar en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Dichos trailers fueron rentados para resguardar los cadáveres ante la saturación en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La mayoría fueron inhumados sin identificar en la sección forense del Panteón de Coyula.

