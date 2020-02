Niños de Chilapa fueron utilizados y exhibidos por la CRAC: Ramón Navarrete

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, consideró que los niños de Chilapa fueron utilizados y exhibidos por la CRAC para llamar la atención del gobierno, y aseguró que no están siendo adiestrados con armas como se quiso aparentar en un video.

Entrevistado luego de acudir al festejo por el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el Ombudsman, rechazó que el municipio de Chilapa de Álvarez, deba declararse en desastre humanitario, como lo sugirieron los hermanos Levaron durante su marcha del pasado fin de semana.

"No, solo fue una exhibición, desde luego que no estamos pensando que un niño de cinco años pueda ser adiestrado con armas...los niños no están en las filas de la CRAC solo fueron exhibidos de forma impensable", expresó.

Sociedad Niños armados no deben ser criminalizados: Julián LeBarón

Navarrete Magdaleno, dijo respetar la opinión de los activistas de la familia LeBarón, pero consideró que, los tres órdenes de gobierno están trabajando de forma intensa en los municipios de la Montaña Baja, para reducir los índices delictivos.

Sobre las familias desplazadas de diversas comunidades de Zirándaro, señaló que la comisión a su cargo está dando atención y seguimiento al tema para garantizar se respeten sus derechos humanos.