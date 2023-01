Necesario subir el nivel de México en la agenda espacial: Katya Echazarreta

De visita en la Secundaria Mixta 56, en el centro de Guadalajara, la astronauta jalisciense Katya Echazarreta pugnó por trabajar a fin de generar en México más apoyo a la ingeniería y la ciencia; se necesita subir el nivel del país para que haya una industria espacial, añadió.

La primera mujer mexicana en viajar al espacio se encuentra en tierras jaliscienses nuevamente, y su estancia por la ciudad habló de la importancia por generar mayores condiciones que encaminen cada vez más a niñas y niños a la ciencia, ya que las empresas extranjeras optan por México en el rubro tecnológico pero solo por conseguir "técnicos baratos".

"Estas empresas no nos están viendo como ingenieros valiosos, nos están viendo como técnicos baratos, y ese es el problema, porque muchísimas personas con tanto talento que yo he conocido o se tienen que ir o entran a otros trabajos. Por ejemplo, un ingeniero que esté arreglando celulares o lavadoras y esto lo vemos en todo México. Aquí lo que tenemos que hacer es empezar a entender que México se está quedando atrás".

Muchas gracias @katvoltage por la conferencia que impartiste a las alumnas de la Secundaria Mixta No.56, en la feria escolar “Mujeres, Ciencia y Tecnología. Una combinación poderosa para explorar lo desconocido." Tus palabras son fuente de inspiración para nuestras estudiantes. pic.twitter.com/eoQOVOsR8k — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) January 16, 2023

Mencionó cómo las mujeres son las que más sufren para avanzar en esta industria porque no son tomadas en cuenta, por lo que insistió en fortalecer la educación para generar condiciones en las que las niñas sobre todo puedan abrirse al campo de la ciencia. También, llamó a no recortar presupuestos y en general a potencializar el apoyo a la industria espacial.

"No podemos estar recortando los presupuestos para la ciencia, para la ingeniería, para la tecnología. Tenemos que apoyar, tenemos que crecer todo, y tenemos que finalmente ayudar a que México tenga una industria por su cuenta. Que ya no tengamos que estar aportando para otros países, que podamos tener nuestra propia tecnología. Tenemos que ayudar a que las personas más poderosas de este país entiendan de que eso nos va a beneficiar a todos. Subir a México de nivel, eso es lo que necesitamos".

La astronauta jalisciense Katya Echazarreta acudió a la Secundaria Mixta 56 y convivió con los estudiantes. Fotos: David Tamayo | El Occidental

En este sentido, la joven de 27 años expresó que a nivel federal trabajan en una reforma constitucional para crear una base legislativa para tener una industria espacial, ya que cuando se crearon las misiones de los satélites Morelos 1 y 2 se crearon algunos cambios legislativos con lo mínimo para llevarse a cabo y hace falta más en la materia.

"Lo necesario para que nosotros podamos tener esa industria aquí en México no existe. Si alguna empresa privada quiere venir a México y quiere lanzar un cohete, no puede. No estamos en posición legal para hacer algo así, y eso nos está deteniendo y esperemos que con todo el trabajo que estamos haciendo podamos hacer esta reforma para que eventualmente la industria pueda llegar, y eso quiere decir la educación, muchas carreras más especializadas, trabajos y eso quiere decir mucho aporte para el país".

En la feria escolar que se llevó a cabo en la Secundaria Mixta 56, la astronauta dio una conferencia ante pequeños, quienes por cierto la recibieron con música y una exposición de ciencia en donde aprovecharon para tomarse fotos con ella.

