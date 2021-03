Muere mujer mientras era sometida por policías en Tulum, Quintana Roo

Una mujer falleció este sábado luego de ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo.

De acuerdo a reportes, la mujer se encontraba sobre la avenida La Selva, en la colonia Tumben Kah, cuando fue abordada por cuatro uniformados, tres hombres y una mujer, luego de que habitantes la habían denunciado por desorden público.

Según un video que se viralizó en redes sociales, los policías la tiraron al suelo, la esposaron y le aplicaron exceso de fuerza.

En las imágenes se observa a la mujer policía encima de la víctima, quien gritaba que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima.

En otro video se puede ver a la mujer inconsciente, siendo cargada por los uniformados para subirla a una patrulla para ser trasladada a un centro de salud, en donde falleció.

Después de que los policías asesinan a esta mujer en #Tulum, todavía modifican la escena del crimen pic.twitter.com/kv7Wu7rnNa — ꧁༺Leͥgeͣnͫd༻꧂ (@venceslav) March 28, 2021

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que "inició carpeta de investigación relacionada al homicidio en agravio de una víctima de identidad reservada".

La dependencia agregó que peritos forenses buscan identificar la causa del fallecimiento, mientras que policías municipales son investigados por lo sucedido.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del estado informó que abrió una queja de oficio contra los agentes de seguridad. Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Covamin) sostuvo que estaba en comunicación con las autoridades estatales "para que se esclarezcan estos lamentables hechos y se castigue a los responsables, se haga justicia y no quede en la impunidad".

Policías estatales usaron la fuerza para detener a la mujer / Rafael Martínez | Corresponsal

Segob condena muerte

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, expresó su condena por la muerte de la mujer al ser detenida y sometida en el piso por cuatro elementos policiales municipales.

“Condeno este acto de incompetencia y abuso policiaco y exijo castigo para los responsables”, expresó el funcionario federal.

La @FGEQuintanaRoo informa que inició carpeta de investigación relacionada al homicidio en agravio de una víctima de identidad reservada ocurrida la tarde de este sábado en el municipio de Tulum. Peritos forenses investigan la causa del fallecimiento.(1/2) — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 28, 2021

En redes sociales piden justicia

Ante los hechos, usuarios en redes sociales pidieron justicia para la mujer y condenaron los actos llamando a manifestarse.

La policía no nos cuida#Tulum pic.twitter.com/VtdZDVUU4d — 🧚🏼 leo 🧚🏼 (@unapepsiporfa) March 28, 2021 no murió, no falleció, no perdió la vida. la asesinaron #tulum — Carla Faesler (@CarlaFaesler) March 28, 2021



Cuatro pinches animales contra una mujer. Ni los policías, ni nadie hizo nada. #Tulum — GEORGlNA (@GEORGlNA) March 28, 2021 No murió una mujer al ser detenida por policías. Los 4 policías asesinaron a la mujer, sometiéndola en el piso y asfixiandola hasta matarla, a pesar de que suplicaba por ayuda.



Despertamos con la noticia de que una mujer fue asesinada por 4 policías en #Tulum por brutalidad policiaca al intentar detenerla.

¡Otra vez Quintana Roo! ¡Otra vez la policía! 😢 — Marea Verde México (@MareaVerdeMex) March 28, 2021

¡Otra vez Quintana Roo! ¡Otra vez la policía! 😢 — Marea Verde México (@MareaVerdeMex) March 28, 2021

Esta no es el primer caso de abuso policial contra mujeres en Quintana Roo, donde en noviembre pasado policías dispararon contra un contingente feminista que protestaba contra la impunidad del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años.



La violencia policial culminó en la separación del cargo del secretario de Seguridad Publica del estado, Alberto Capella, y del director de la policía del municipio, Eduardo Santamaría.

Este asesinato coincidió en el primer feminicidio en la historia de Holbox, donde este sábado apareció el cuerpo de una taxista de 29 años identificada como Karla.

México es uno de los peores países para ser mujer. Según cifras oficiales, cada día 10 mujeres son asesinadas y más de la mitad de los homicidios queda impune.

Además, la escena recuerda la muerte del norteamericano George Floyd ocurrida el 25 de mayo en ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, cuando el oficial Derek Chauvin lo presionó contra el piso hasta asfixiarlo. Con información de Reuters y EFE