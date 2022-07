Marchan en Tamaulipas para exigir justicia por Antonio de la Cruz, periodista asesinado

Un centenar de reporteros marcharon para exigir justicia por Antonio de la Cruz, periodista asesinado en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Los periodistas se concentraron en el centro de esta ciudad y de ahí avanzarin hacia el Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Gerardo Peña.

"No se mata la verdad", manifiestan tras asesinato de colega"

Nora, periodista y representante de los reporteros, leyó una carta ante Gerardo Peña Flores, secretario de Gobierno, donde se le exige la resolución de este caso.

"Silenciaron la voz de un periodista, de un periodista de intachable trayectoria, replicaba la voz de cientos de ciudadanos que lo usaron de puente con las autoridades", enfatizó.

Dijo que la voz del periodista, antes respetada, es un privilegio; pero en casos como ahora, es un peligro mortal. "Exigimos castigo para que quienes piensan que matando periodistas se mata la verdad", destacó.

"Nosotros jamás abrazamos delincuentes": FGJT

El funcionario estatal informó que les duele y apena el homicidio de Antonio de la Cruz.

Aseguró que desde el primer minuto que ocurrió el hecho, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) inició las averiguaciones.

"Nosotros jamás abrazamos a los delincuentes, siempre buscado la paz, pero quien no lo desea, nosotros no abrazamos; nosotros vamos por ellos y esta no va ser la excepción", aseguró.

"No hay cosa que nos de más satisfacción, y se los digo a la cara y a todos los tamaulipecos, que dar con los responsables antes que esta administración termina", señaló.

En Ciudad Victoria los reporteros se manifestaron por el crimen contra su colega periodista | Vladimir Meza

Dijo que está igual de agravado que los periodistas, situación que molestó a los reporteros, quienes señalaron que enfrentan una situación distinta. "No es lo mismo estar de este lado, ni uno más, ya van tres", reclamaron los reporteros mientras Peña Flores se retiraba.

Asesinan a Antonio de la Cruz en Cd. Victoria

Toño, como le llaman sus amigos, fue abatido la mañana del miércoles 29 de junio en Ciudad Victoria cuando se encontraba con su hija, quien se encuentra hospitalizada de gravedad.

La FGJT informó que en esta ciudad ya hay elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) investigando este homicidio.

"Se encontraron municiones de una sola arma de fuego lo que nos hace presumir que solo una intervino hasta el momento", detalló el titular de la dependencia estatal, Irving Barrios Mojica.

Con pancartas, fotos y consignas en memoria del periodista asesinado en Tamaulipas, en Ciudad Victoria exigieron justicia | Vladimir Meza

"Le dispararon logrando impactar hasta por cuatro ocasiones al C. Antonio y una vez a su hija que , como se ha dicho, está en estado grave por esta situación", añadió.

Ante algunos reporteros vestidos de negro, el Congreso de Tamaulipas rindió un minuto de silencio por el periodista asesinado.

🔺🗞️“No se calla la verdad matando periodistas” fue una de las consignas para exigir justicia en #CiudadVictoria tras el asesinato de Antonio de la Cruz📰⚫



Crédito: Mariela Macay y Vladimir Meza | El Sol de Tampico📸 pic.twitter.com/cP2Jn77HUP — El Sol de Tampico (@elsolde_tampico) July 1, 2022





Periodistas acudirán a la Fiscalía de Tamaulipas

Una vez que Peña Flores se retiró, los periodistas de Ciudad Victoria ofrecieron aplausos en honor a la memoria de Antonio de la Cruz y colocaron unas velas y pancartas.

Tras la marchan en Tamaulipas por el periodista asesinado, los representantes de los medios de comunicación acordaron reunirse este viernes 1 de julio para juntos presentarse ante la Fiscalía Estatal.

